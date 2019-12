Le service DriveShare by Hagerty est maintenant offert aux conducteurs canadiens qui visitent les États-Unis

TRAVERSE CITY, Michigan, 10 décembre 2019 /CNW/ - Hagerty, la plus importante organisation au monde en matière d'affiliation, d'assurance et de médias pour les voitures d'exception et leurs propriétaires, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait élargi son service DriveShare by Hagerty afin de permettre aux conducteurs canadiens titulaires d'un permis de conduire valide de louer des véhicules aux États-Unis.

Lancé par Hagerty en 2017, DriveShare est un service d'autopartage unique en son genre qui donne aux amateurs de voitures la chance de conduire des véhicules classiques et branchés, et ce, pour toute occasion. Auparavant, seuls les conducteurs américains titulaires d'un permis étaient autorisés à louer un véhicule de DriveShare. Les conducteurs canadiens et d'ailleurs dans le monde bénéficieront désormais, automatiquement, d'un plan de couverture relative à la responsabilité civile et aux dommages matériels inclus dans les frais de location.

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les amateurs de voitures au nord de la frontière en visite aux États-Unis ainsi que pour les propriétaires américains qui louent leur voiture à l'aide de l'application », mentionne Steve Haas, directeur principal de Driveshare. « Nous avons reçu beaucoup de demandes de la part de voyageurs canadiens qui étaient déçus de ne pas encore pouvoir louer à partir de la plateforme. Nous sommes ravis de pouvoir enfin leur dire : "Maintenant, vous pouvez!" ».

Selon les statistiques d'export.gov, 21,5 millions de Canadiens ont visité les États-Unis en 2018, dépensant environ 22,1 milliards de dollars, soit 3 % de plus qu'en 2017.

Considéré comme l'« Airbnb » des voitures classiques, DriveShare compte maintenant plus de 2 000 véhicules provenant des quatre coins des États-Unis, des voitures et camions classiques aux « muscle cars » (automobiles de grande puissance), en passant par les véhicules de luxe et les VUS. Les conducteurs peuvent planifier leur voyage en ligne sur le site driveshare.com ou encore à partir de l'application Android ou iOS gratuite d'Hagerty.

Les conducteurs internationaux doivent créer un profil sur DriveShare.com pour que leur permis de conduire soit vérifié avant la location. Ceux qui songent à louer un véhicule sont invités à communiquer avec l'équipe de soutien, à l'adresse support@DriveShare.com, avant leur location planifiée. Tous les conducteurs doivent être âgés de 25 ans ou plus et satisfaire aux critères d'admissibilité du locataire de DriveShare. Il est également possible de louer des voitures à des fins autres que la conduite, pour des expositions ou pour des événements spéciaux, par exemple.

À propos d'Hagerty

Hagerty est une entreprise spécialisée dans le mode de vie automobile et la plus importante organisation au monde en matière d'affiliation, d'assurance et de médias pour les propriétaires et passionnés de voitures. Hagerty comprend le Hagerty Drivers Club, le service DriveShare, les outils d'évaluation Hagerty, le magazine Hagerty et le site Motorsportreg, en plus d'être le plus important fournisseur mondial d'assurances spécialisées sur le marché des voitures d'exception. Nous maintenons la culture automobile en vie pour les générations à venir en offrant de nombreux programmes ciblant les jeunes et en soutenant la Historic Vehicle Association (HVA) et la RPM Foundation. Pour de plus amples renseignements, appelez-nous au (800) 922-4050, ou visitez le site www.hagerty.com.

