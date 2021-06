SÉOUL, Corée du Sud, 14 juin 2021 /CNW/ -- Le Service des finances de Hyundai Motor, une division de Hyundai Capital Canada (HCCA), a annoncé aujourd'hui qu'elle figure au premier rang sur le plan de la satisfaction des concessionnaires parmi les prêteurs exclusifs avec crédit de détail selon l'étude de J.D. Power sur la satisfaction à l'endroit du financement des concessionnaires au Canada en 2021.

Le partenaire financier exclusif de Hyundai Canada a obtenu une cote de satisfaction du concessionnaire globale de 901 points sur une échelle de 1 000 points, ce qui le place au premier rang des prêteurs exclusifs avec crédit de détail au pays et dépasse de 32 points la cote de satisfaction moyenne parmi les prêteurs exclusifs avec crédit de détail.

Le Service des finances de Hyundai Motor obtient la première place dans cette catégorie pour la première fois depuis le lancement de la prestigieuse étude en 2014. Le résultat démontre également une amélioration considérable par rapport à 2020, alors que Hyundai Canada se classait alors au 6e rang en matière de satisfaction du concessionnaire parmi les prêteurs exclusifs avec crédit de détail, bien en deçà de la moyenne des prêteurs exclusifs avec crédit de détail.

« C'est un grand honneur pour le Service des finances de Hyundai Motor d'être reconnu par nos partenaires concessionnaires pour nos niveaux de service élevés et nos gammes de produits concurrentiels, particulièrement dans le contexte d'une pandémie mondiale », a déclaré Mark Di Donato, chef des ventes à HCCA.

Ces bons résultats en matière de satisfaction sont le reflet d'une série d'initiatives mises en œuvre par le Service des finances de Hyundai Motor tout au long de l'année 2020. Ces initiatives comprenaient l'expansion nationale de son financement de détail subventionné à tous les concessionnaires Hyundai au Canada, le maintien de politiques de crédit uniformes et stables, des communications régulières avec les concessionnaires pendant la pandémie et le lancement du programme de « récompenses des partenaires concessionnaires », qui offre une gamme de services et des récompenses financières aux concessionnaires solidaires qui ont pris des risques.

Dans le volet de l'étude sur la location, le Service des finances de Kia Motors s'est classé au deuxième rang avec une cote globale de satisfaction des concessionnaires de 906 points, tandis que le Service des finances de Hyundai Motors s'est classé au quatrième rang avec une cote de 882 points. Chaque entité a respectivement dépassé de 55 points et de 31 points la cote de satisfaction moyenne des concessionnaires parmi les prêteurs exclusifs.

Parmi les initiatives qui ont apporté une contribution positive aux résultats de l'étude sur la location pour les deux marques, mentionnons les séances de formation virtuelle sur la location à l'intention du personnel des concessionnaires partout au pays, une variété de programmes de soutien à la clientèle en lien avec la COVID-19 (reports de paiement, prolongations de location et procédures contractuelles à distance) et une série de mesures qui favorisent la fidélisation de la clientèle afin d'accroître le renouvellement de la clientèle pendant la pandémie.

L'étude de cette année met également en lumière l'importance croissante des interactions et des transactions en ligne au sein de l'industrie canadienne de la vente au détail d'automobiles.

« Comme un nombre croissant de ventes d'automobiles sont effectuées au moyen d'un modèle de transaction entièrement numérique, les prêteurs doivent développer et lancer des plateformes numériques qui permettent de passer du montage au financement, tout en ayant le soutien des représentants commerciaux et des analystes de crédit », a expliqué Patrick Roosenberg, directeur du volet du financement automobile à J.D. Power.

En 2020, HCCA a réagi à la numérisation accrue du processus de vente en déployant son outil de soumission de documents numériques au profit de tous les concessionnaires Hyundai, Genesis et Kia au Canada. Cet outil permet aux concessionnaires de téléverser leurs contrats de location et de prêt et de les acheminer directement à HCCA, qui trie et remplit automatiquement les renseignements précis des contrats au moyen des systèmes internes de HCCA. Par conséquent, HCCA est en mesure de financer plus rapidement les contrats des concessionnaires tout en réduisant le nombre de contrats détenus. Ce système appuie également la mise en œuvre d'une solution de signature électronique, ce qui fera en sorte d'automatiser l'ensemble du processus contractuel de location et de prêt dans un avenir rapproché.

Mark Di Donato, de HCCA, affirme que l'entreprise a toujours énormément de possibilités de s'améliorer et d'offrir une valeur accrue à ses concessionnaires. Plus précisément, l'entreprise peut améliorer l'accessibilité et la disponibilité du crédit et de son personnel responsable du financement au profit des concessionnaires partenaires, tout en renforçant sa capacité à répondre aux demandes des concessionnaires dès le premier contact.

HCCA a connu une croissance rapide au cours des sept dernières années. Les actifs financiers de 2015, soit la première année d'exploitation complète de l'entreprise, ont depuis été multipliés par six pour atteindre les 3,7 milliards de dollars canadiens en mai 2021.

L'étude sur la satisfaction à l'endroit du financement des concessionnaires au Canada, qui en est à sa 23e édition en 2021, comprend 7 190 évaluations de fournisseurs de financement dans les trois catégories des concessionnaires de véhicules neufs au Canada (prêteurs exclusifs avec crédit de détail, prêteurs non exclusifs avec crédit de détail et location). L'étude a été réalisée en février 2021.

