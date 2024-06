La nouvelle classe tant attendue, « ALOKES », est enfin arrivée.

SÉOUL, Corée du Sud, 20 juin 2024 /CNW/ -- Les services nord-américains et européens de DEKARON sont maintenant gérés par un développeur, UBIFUN, qui apporte des nouvelles passionnantes aux amateurs du jeu.

DEKARON est un MMORPG fantastique 3D caractérisé par son atmosphère sombre et intense, avec une mécanique de combat palpitante et une action extrême. Les joueurs entreprennent des missions par l'entremise de héros dans le jeu pour empêcher la résurrection du « Karon » scellé.

image

UBIFUN, l'entreprise qui développe et entretient DEKARON, participe directement au développement du jeu depuis longtemps. Dès le début du service, UBIFUN a souligné l'importance de la communication avec les joueurs. Pour respecter cet engagement, l'entreprise participe à des conversations en temps réel avec les utilisateurs par l'entremise de Discord et d'autres canaux, et reçoit des commentaires positifs importants de la communauté.

En fait, depuis le transfert de service du 3 mai, UBIFUN a rapidement déployé des mises à jour hebdomadaires. Notamment, le 20 juin, UBIFUN a présenté la nouvelle classe très attendue, « ALOKES », que les joueurs nord-américains et européens de DEKARON attendaient avec impatience. UBIFUN a annoncé continuer à mettre rapidement en œuvre diverses mises à jour à l'avenir.

Les renseignements sur les personnages du VFUN DEKARON existant peuvent être transférés sur le site Web du service DEKARON d'UBIFUN à l'adresse https://dekaron.ubifungames.com/ jusqu'au 3 août 2024 (CEST). Les joueurs qui effectuent le transfert recevront un forfait de migration. Assurez-vous de transférer vos renseignements personnels au cours de cette période pour profiter du service supérieur offert par UBIFUN.

Vivez l'émotion du combat dynamique

Participez à des batailles de style « baston à tout va » ( hack-and-slash ) avec des effets d'habileté vibrants.

) avec des effets d'habileté vibrants. Découvrez 15 classes de personnages uniques, chacune avec des styles de jeu différents.

Profitez d'une variété de contenus PvP comme DK Square, Zuto's Battlefield, Battle Royale et Siege Warfare.

À propos de UBIFUN

UBIFUN Inc., le développeur et fournisseur de services à long terme de DEKARON, est responsable du développement du jeu dans divers pays et régions, dont la Corée, le Japon, la Chine continentale et la région de Taïwan. UBIFUN améliore continuellement le jeu DEKARON sur PC en mettant en œuvre diverses mises à jour sur une base hebdomadaire, comme la fréquence de mise à jour des jeux mobiles. Cet engagement assure le développement et l'évolution continus du jeu.

UBIFUNGAMES DEKARON : https://dekaron.UBIFUNgames.com/

Discord : https://discord.gg/VVpEXwE6

Facebook : https://www.facebook.com/Dekaron.UBIFUN/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2440063/image.jpg

