VILLE DE LÉVIS, QC, 30 mars 2023 /CNW/ -- Comme plus de 60 services de police au Canada, le Service de police de la Ville de Lévis a mis en service avec succès NicheRMS, qui gérera les données opérationnelles de l'organisme à l'appui de la prévention et de la détection du crime.

Service de police de la Ville de Lévis

Mis au point par Niche Technology, NicheRMS fournit aux quelque 200 agents et employés de l'organisme la technologie nécessaire pour le traitement de l'ensemble de la gestion de l'information policière, depuis le signalement des incidents sur le terrain jusqu'à l'enquête, l'arrestation et l'enregistrement, le suivi des biens et des éléments de preuve, la préparation des affaires judiciaires, les vérifications dans la rue, la collecte des renseignements de la police et le règlement final et les rapports des statistiques.

NicheRMS offre au Service de police de la Ville de Lévis une plateforme unique pour accroître la valeur des enquêtes et de la collecte des renseignements par les policiers dans l'exercice de leurs fonctions quotidiennes. Les officiers et le personnel peuvent simplifier leurs processus opérationnels quotidiens et profiter des avantages d'une saisie unique de données, évitant ainsi les doublons grâce au partage de données à l'échelle du service de police.

« La mise en œuvre de NicheRMS nous permet d'améliorer l'échange d'information et est très avantageuse pour nos agents et notre personnel qui travaillent à assurer la sécurité de notre collectivité, a déclaré le chef de police de Lévis, François Dubé. Le fait d'avoir une plateforme centrale autonome nous donnera plus d'occasions de servir la population de Lévis. »

À propos de Niche Technology et NicheRMS

À Niche, nous nous consacrons à améliorer l'efficacité des réponses aux demandes d'information des agents de première ligne dans les moments où chaque seconde compte. L'interface utilisateur réactive de NicheRMS365 offre une expérience utilisateur cohérente et intuitive sur les téléphones, les tablettes, les ordinateurs portatifs et les appareils bureautiques, de sorte que les membres des services n'ont qu'à s'exercer une seule fois et peuvent ensuite l'utiliser partout, sur n'importe quel appareil.

Nos clients ont récompensé cet engagement en faisant de nous le principal fournisseur de système de gestion des dossiers dans le monde, avec plus de grands services de police utilisant NicheRMS365 que nos six principaux concurrents réunis. Il s'agit de la plateforme de système de gestion des dossiers la plus configurable, performante et réputée au monde.

Renseignements :

Chris Bushell

+1 403 249 3009

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2042575/Niche_Technology_Service_de_police.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1041214/Niche_Technology_Logo.jpg

SOURCE Niche Technology