TOKYO, le 14 mars 2024 /CNW/ - Inbound Platform Corp. (cotée à la Bourse de Tokyo) a le plaisir d'annoncer le nouveau lancement de son service de billetterie Shinkansen (train superexpress), qui comprend les tarifs de base, les billets express et l'émission novatrice de billets par codes QR. pour les voyageurs internationaux et les résidents étrangers au Japon, à compter du 1er mars 2024.

Image 1 : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107869/202402026175/_prw_PI1fl_xUeq2624.png

Image 2 : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107869/202402026175/_prw_PI2fl_40292sCg.png

Grâce au site Web « JAPAN BULLET TRAIN » fourni par l'entreprise, accessible au moyen du lien ci-dessous, les voyageurs internationaux et les résidents étrangers peuvent facilement réserver et gérer des billets Shinkansen en moins de 2 minutes, tout en éliminant les obstacles linguistiques et en assurant une expérience harmonieuse.

Site Web « JAPAN BULLET TRAIN » : https://www.japan-bullettrain.com/

Modalités de service

-Inbound Platform Corp., connue pour sa gamme diversifiée de services de voyage destinés aux voyageurs internationaux et aux résidents étrangers, a décidé d'élargir et d'étendre son soutien en facilitant la réservation de billets pour Shinkansen. Consciente de la complexité, des contraintes de temps et des obstacles linguistiques liés à l'achat de billets Shinkansen, l'entreprise vise à simplifier l'ensemble du processus de réservation grâce au nouveau service. Soucieuse d'offrir un service à la clientèle exceptionnel, l'entreprise offre une assistance téléphonique en sept langues pour une expérience de voyage sans faille.

-Actuellement disponible en anglais, en mandarin chinois (à la fois simplifié et traditionnel) et en coréen. L'entreprise prévoit d'intégrer l'espagnol et le français sous peu. De plus, tout en acceptant actuellement les cartes de crédit et Apple Pay, l'entreprise prévoit d'intégrer d'autres options de paiement comme Google Pay et Wechat Pay.

Mode d'emploi : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107869/202402026175/_prw_PI3fl_4m5taiud.png

Types de billets disponibles :

JR Shinkansen et toutes les lignes JR conventionnelles à travers le pays, qui comprennent également des itinéraires populaires comme le Narita Express et des trains express limités.

*Veuillez noter que le laissez-passer ferroviaire du Japon n'est pas encore disponible.

Dans un proche avenir, Inbound Platform Corp. a l'intention d'offrir le service de réservation Shinkansen aux agences de voyages et aux médias Web du monde entier, dans le but de rendre les réservations Shinkansen au Japon aussi pratiques que possible. Les personnes intéressées peuvent s'informer à l'adresse suivante : https://www.japan-bullettrain.com/contact

À propos de Inbound Platform Corp.

Chef de la direction : Shin O

Directeur général : Toru Otake

Adresse : 4e étage, immeuble SW Shimbashi, 6-14-5 Shimbashi, Minato-ku, Tokyo

Établi : Octobre 2015

Site Web de l'entreprise : https://www.inbound-platform.com/en/

Services :

Sans fil au Japon (location de routeur Wi-Fi) : https://www.japan-wireless.com/en

Sans fil au Japon (carte SIM intégrée) : https://www.japan-wireless.com/esim

TAXI D'AÉROPORT (transfert d'aéroport) : https://www.airport-taxi.tokyo/fr

JW Magazine (média Web) : https://jw-webmagazine.com/

SOURCE Inbound Platform Corp.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Toru Otake, Life Media Tech Division, Inbound Platform Corp., tél. : 81-3-6820-0074, courriel : [email protected]