MEMPHIS, Tennessee, le 9 août 2022 /CNW/ - uLab SystemsMC , le créateur du système d'aligneur transparent uSmileMC et du logiciel de planification de traitement uDesign®, annonce la disponibilité du service d'assistance à la planification du traitement par un concierge uAssistMC1 pour les orthodontistes, une aide pour les orthodontistes et les dentistes agréés dans la planification des traitements d'aligneurs des patients en moins de trois jours ouvrables.

uLab a développé le service d'assistance à la planification du traitement uAssist parce que chaque orthodontiste a son propre flux de travail et uLab s'est engagé à fournir des options qui permettent aux orthodontistes de pratiquer comme ils l'ont choisi, en offrant une flexibilité à toutes les étapes des soins aux patients. Le service uAssist est unique en ce sens que lorsqu'un cas uAssist est renvoyé pour examen, l'orthodontiste traitant peut commander des aligneurs uSmile, effectuer des réglages supplémentaires lui-même dans le logiciel uDesign ou le renvoyer à l'équipe uAssist pour des modifications finales, au besoin. Tous les ajustements demandés sont effectués dans le cadre de deux séances d'examen par dossier soumis et sont renvoyés à l'orthodontiste traitant en moins de 72 heures. La communication simplifiée, la rapidité d'exécution et la capacité d'effectuer les changements soi-même donnent à l'orthodontiste le contrôle et souplesse nécessaires en appuyant simplement sur un bouton.

Les orthodontistes qui faisaient partie d'un premier groupe d'utilisateurs ont été satisfaits de la commodité du service et de la qualité de la planification du traitement. « J'ai reçu mon cas uAssist rapidement et tout a l'air formidable… ça change vraiment la donne! », a déclaré le Dr Curtis Dailey. Le Dr Bill Layman a commenté la souplesse et la rapidité du service uAssist : « J'ai eu recours à l'équipe uAssist pour des cas qui nécessitaient plus de temps de préparation. Il est rare que je doive apporter des changements au dossier, et celui-ci est habituellement renvoyé dans les 24 heures après la soumission. J'apprécie d'avoir accès à une équipe d'expérience et bien formée à qui je peux faire confiance pour m'aider lorsque j'en ai besoin. »

uLab se consacre à la création de solutions novatrices propres au marché de l'orthodontie. « Nous comprenons que les orthodontistes doivent trouver un équilibre entre l'efficacité et le contrôle afin d'offrir les meilleurs soins à leurs patients, a expliqué Charlie Wen, fondateur et directeur de la technologie chez uLab. Certains orthodontistes préféreront peut-être planifier leurs propres traitements, mais nous offrons un service d'assistance à la planification qui n'était pas disponible sur le marché auparavant; ce que les deux options offrent de meilleur a été réuni dans une même plateforme d'aligneur. Si les orthodontistes font face à des volumes plus élevés, à des problèmes de dotation en personnel ou à un cas d'une complexité inhabituelle, ils peuvent communiquer avec notre équipe d'un simple clic. »

Les orthodontistes qui soumettront des cas à l'équipe uAssist avant le 30 septembre auront jusqu'à dix demandes pour lesquelles les frais de soumission annulés. Pour en savoir plus sur uAssist et pour demander une démonstration, visitez ulabsystems.com/contact-us .

1 Les plans de traitement doivent avoir été examinés et approuvés par l'orthodontiste traitant.

À propos d'uLab Systems

uLab Systems est dirigé par une équipe expérimentée d'innovateurs dans le domaine des soins de santé qui aident à transformer les options pour les cabinets d'orthodontie afin d'offrir les meilleurs résultats à leurs patients. La mission d'uLab est de faire progresser l'industrie de l'orthodontie avec un logiciel de planification de traitement numérique et des produits d'alignement qui permettent aux orthodontistes de reprendre le contrôle de leurs plans de traitement. uLab fabrique les aligneurs uSmile de manière durable à Memphis, au Tennessee, en recyclant plus de 85 % des matériaux d'origine. Les aligneurs transparents uSmile et le logiciel uDesign sont disponibles pour tous les cabinets d'orthodontie aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour en savoir plus, visitez le site www.ulabsystems.com. .

