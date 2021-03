Annoncé pour la première fois en septembre 2019, le soutien offert par Diversification de l'économie de l'Ouest Canada et la province a été prolongé pour financer le service interurbain dans le Nord pendant 12 mois supplémentaires. Au total, un financement ponctuel de plus de 1,6 million de dollars soutiendra les coûts de fonctionnement de BC Bus North jusqu'au 31 mars 2022.

« Le financement de moyens de transport fiables n'a fait que gagner en importance à un moment où de nombreuses personnes doivent avoir accès à des services essentiels qui ne sont pas offerts dans les petites collectivités », a déclaré l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada. « Le maintien d'un réseau de transport efficace contribue à soutenir les économies locales tout en offrant un moyen de transport sûr et abordable aux résidents des collectivités du Nord pour une autre année. »

Diversified Transportation, l'exploitant actuel de BC Bus North, continuera à offrir les services jusqu'à l'expiration du contrat. Les services dépendent de l'obtention d'un financement fédéral et sont temporaires.

« Il est essentiel de relier les collectivités et les gens, surtout dans une province comme la Colombie-Britannique, dont la population rurale et nordique est si nombreuse et diversifiée », a fait valoir Terry Beech, député de Burnaby North‒Seymour, et secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Colombie-Britannique.). « L'extension de ce service favorisera la croissance économique ainsi qu'un passage sécuritaire pour les voyageurs entre les collectivités éloignées du Nord de la Colombie-Britannique. »

BC Bus North a lancé son service le 4 juin 2018 dans le Nord de la Colombie-Britannique et dispose actuellement d'une flotte de quatre autocars qui assurent un service régulier dans 39 collectivités du Nord de la province.

« Les habitants du Nord peuvent continuer à compter sur un transport public abordable et fiable pour accéder à l'emploi, à l'éducation et au soutien des membres de leur famille », a affirmé Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique. « Nous reconnaissons qu'il est vital pour tout le monde d'avoir accès à un moyen de transport fiable, et les distances entre les collectivités du Nord rendent encore plus important l'accès à un service d'autobus sûr et régulier. »

Le service n'a pas été perturbé par la pandémie, et des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place, telles que l'installation de cloisons de siège en plexiglas pour que les usagers puissent garder une distance sûre.

« Pour les habitants du Nord de la Colombie-Britannique, le service offert par BC Bus North est essentiel à leur routine hebdomadaire et à leur mieux-être », a déclaré Jennifer Rice, députée provinciale de North Coast. « Les collectivités autochtones et les Britanno-Colombiens qui vivent dans ces régions rurales comptent sur ce service de transport fiable et abordable, et nous sommes ravis que BC Bus North continue de desservir les gens de Prince George à Prince Rupert, Fort Nelson, Valemount et tous les endroits au milieu. »

Faits en bref

BC Bus North offre quatre itinéraires, entre Prince George et Prince Rupert , Valemount et Prince George , Prince George et Fort St. John , et Dawson Creek et Fort Nelson .

et , et , et , et et . Deux voyages aller-retour sont offerts chaque semaine sur tous les itinéraires, à l'exception de celui de Dawson Creek à Fort Nelson , qui compte un voyage aller-retour par semaine.

à , qui compte un voyage aller-retour par semaine. Les tarifs sont basés sur la distance et vont d'aussi peu que 11 $ de Valemount à McBride à 65 $ entre Prince George et Prince Rupert .

à à 65 $ entre et . BC Bus North parcourt près de 7 000 kilomètres chaque semaine, soit environ 28 000 kilomètres par mois.

BC Bus North a offert des trajets à plus de 13 000 personnes depuis le lancement du service en 2018.

En savoir plus

Pour plus de renseignements sur BC Bus North, y compris les horaires et les tarifs, visitez le site https://bcbus.ca/

Liens connexes

