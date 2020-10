Un service gratuit et confidentiel pour aider les personnes touchées par la COVID-19 à trouver des ressources communautaires et gouvernementales

OTTAWA, ON, le 15 oct. 2020 /CNW/ - Tout le monde au Canada aura bientôt accès au 211, un service d'information et de référence gratuit et confidentiel qui dirige les gens vers les services essentiels de santé et les services sociaux, qu'ils soient communautaires ou gouvernementaux. Ce déploiement est rendu possible grâce à un financement du gouvernement du Canada.

Ainsi, qu'il s'agisse d'un parent inquiet pour la santé mentale de son enfant, d'une personne âgée se sentant isolée ou anxieuse à l'idée de manquer de services de première nécessité, d'une famille peinant à se nourrir ou d'une personne souhaitant se renseigner sur les mesures de soutien financier qui pourraient lui être offertes, le 211 est la voie d'accès vers l'aide et les programmes disponibles.

Le 211 aide les gens à s'y retrouver facilement et rapidement dans le réseau complexe des programmes et des services gouvernementaux et communautaires, et vise à assurer un accès jour et nuit, dans plus de 150 langues. Le service est offert par différents moyens au pays : téléphone, clavardage, site Web et messagerie texte. Dans tous les cas, le 211 dirige confidentiellement les gens qui cherchent de l'aide vers les bonnes informations et les bons services.

Dans le cadre de sa réponse à la COVID-19, le gouvernement du Canada a octroyé un financement à Centraide United Way Canada pour augmenter la capacité d'intervention et élargir la couverture du service 211 à tous les résidents du Canada. Cette aide sera d'autant plus précieuse que nous entrons dans la deuxième vague de la pandémie. D'un bout à l'autre du Canada, les services 211 ont vu une augmentation spectaculaire du nombre de personnes demandant de l'aide lors de la première vague. Globalement, les consultations téléphoniques et les visites aux sites Web des services 211 existants ont augmenté de 31 % et de 45 % respectivement de mars à août.

Le 211 est déjà offert en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et une grande partie du Québec. Avec cet investissement, il sera désormais également disponible au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador. Au Québec, les services sont offerts dans le Grand Montréal ainsi que dans la région de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, et on prévoit y lancer un service en ligne et par clavardage à l'échelle de la province en novembre.

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen

« Le gouvernement du Canada a créé le Fonds d'urgence pour l'appui communautaire afin d'aider les organismes de bienfaisance et sans but lucratif à adapter leurs services de première ligne, et ainsi répondre aux besoins changeants des Canadiens pendant la pandémie. Nous sommes fiers de soutenir des programmes et services tels que la ligne téléphonique 211 et le répertoire électronique. Au vu de la pandémie, la ligne 211 est plus essentielle que jamais pour transmettre aux Canadiens qui en ont besoin les renseignements concernant les services communautaires.»

Dan Clement, président-directeur général, Centraide United Way Canada :

« Chaque année, Centraide United Way s'assure que, grâce à la contribution de nos donateurs et partenaires, les personnes et les familles ont accès à un solide réseau de services communautaires essentiels à l'échelle locale. Centraide United Way a mis sur pied le service 211 pour aider les gens, en particulier les plus vulnérables, à trouver de l'information sur les services communautaires offerts et l'aide dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. En appelant le 211, les gens peuvent s'entretenir avec une personne qui leur posera des questions sur leur situation et leur suggérera ensuite des programmes ou des services susceptibles de les aider. Que ce soit par téléphone, sur un site Web, par messagerie texte ou par clavardage, le 211 sera là pour aider les gens à trouver les services dont ils ont besoin pour eux-mêmes, leur famille ou leurs amis. »

À propos du 211

Le 211 est la principale source d'information sur les services sociaux et de santé non-cliniques communautaires et gouvernementaux au Canada. Ce service gratuit et confidentiel est accessible jour et nuit, dans plus de 150 langues, par téléphone, clavardage, messagerie texte et site Web. Le 211 permet de bien renseigner les gens et de les diriger en toute confiance vers les services et les ressources susceptibles de les aider. Visitez le site 211.ca pour en savoir davantage.

À propos de Centraide United Way Canada

Centraide United Way Canada est le bureau national d'un réseau fédéré de 77 Centraide United Way membres servant plus de 5 000 collectivités canadiennes, chacun étant enregistré à titre d'organisme sans but lucratif et régi par un conseil d'administration local indépendant, dirigé par des bénévoles. Ensemble, nous formons un réseau pancanadien de bâtisseurs communautaires locaux visant à améliorer les conditions de vie des plus vulnérables aujourd'hui et à bâtir des communautés fortes et prospères pour tous et toutes. Pour plus d'information, visitez notre site Web, suivez-nous sur Twitter et sur LinkedIn et consultez notre page Facebook .

