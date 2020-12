Le Senseable City Lab du MIT et Laval lancent un guide innovant pour un centre-ville à échelle humaine - La première ville au Québec à collaborer avec le Senseable City Lab

Ce guide expose six idées préliminaires issues de ce projet de recherche unique au Québec. Il a été rédigé par des étudiants de cycles supérieurs du SCL qui avaient comme défi d'imaginer des expériences inédites au sein du futur parc du Carré Laval, qui se veut à la fois un milieu de vie habité et une zone d'innovation. L'entente de recherche avec le MIT fait partie des travaux en cours, qui ont pour objectif de développer un centre-ville à échelle humaine innovant, connecté et résilient.

Dans le cadre du projet, les chercheurs explorent le parc quatre saisons comme un espace à la jonction entre les loisirs et le travail, ce que la mixité visée du lieu rend possible. Ils visitent de nouvelles tendances en matière du travail en visant des expériences différenciées et attirantes pour les talents. Le lancement est la première étape d'une démarche qui se poursuivra jusqu'en 2022.

L'initiative fait écho à la volonté des citoyens de faire du centre-ville un lieu novateur, distinctif et inclusif pour s'y reposer et socialiser, et ce, dans l'optique d'accroître la prospérité de la ville et d'y attirer des gens de talent de tous horizons.

« Il s'agit d'une opportunité exceptionnelle pour s'approprier notre centre-ville! J'invite tous les Lavalloises et Lavallois à bonifier ces idées préliminaires pour qu'elles évoluent à notre image », souligne Stéphane Boyer, vice-président du comité exécutif et conseiller municipal de Duvernay-Pont-Viau.

« Laval est la première ville québécoise à se joindre au prestigieux consortium de recherche mondiale du MIT, qui est reconnu comme un chef de file en matière d'innovation. Je trouve que cela illustre parfaitement le dynamisme de notre belle municipalité », souligne Marc Demers, maire de Ville de Laval.

« Nous sommes heureux de travailler avec la Ville de Laval afin d'imaginer les espaces publics comme des environnements propices à l'innovation », affirme Carlo Ratti, directeur du MIT Senseable City Lab. « La rétroaction et la participation de la communauté sont des facteurs cruciaux qui permettent d'imaginer la ville de demain. Nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre nos discussions avec la communauté lavalloise. »

Les six idées du guide

Le projet Activating Surface imagine un système d'agents d'intelligence artificielle et d'interfaces de réalité mixtes conçu pour donner des conseils en matière d'exercice et de santé aux utilisateurs du parc.



Le parc, lieu de mémoire collective de la ville, propose des surfaces de verre gravées au laser servant de dispositifs de mémoire intégrés à la nature, qui aident les gens à enregistrer et à visualiser des expériences à travers les époques.



Le projet FORA se traduit par des chaises interactives améliorées numériquement, placées en groupes, qui invitent les nouveaux arrivants à participer à des discussions citoyennes.



Dans le projet ITable, une simple table de parc peut devenir un lieu où l'on peut laisser libre cours aux idées et à la créativité en plein air.



MinecARft propose une interface de réalité augmentée qui offre aux citoyens et aux visiteurs de nouveaux moyens de proposer des idées pour le parc et la ville, en plus de leur donner l'occasion d'en discuter.



FOODPRINT consiste en des espaces alimentaires conviviaux où la nourriture est fournie par des cuisines ouvertes « intelligentes », reliées à des fermes et à des fournisseurs de Laval. Le parc devient un espace où les gens peuvent vivre des rencontres marquantes.

Mentionnons que la mission du MIT Senseable City Lab est d'explorer et de développer des solutions innovantes axées sur les relations entre les nouvelles technologies, le comportement humain et le développement urbain.

Tous les détails de la démarche de participation citoyenne seront annoncés sous peu sur le site repensonslaval.ca.

Le guide complet est disponible en ligne.

