GUANGZHOU, Chine, 31 octobre 2023 /CNW/ - Le secteur privé devrait jouer un rôle plus important dans l'économie de l'Asie pour maintenir son élan de croissance, ont exhorté les panélistes d'une discussion de groupe lors de l'assemblée annuelle de l'IFF 2023, dimanche.

Les experts ont également appelé à une réforme structurelle pour relever les défis de croissance à long terme auxquels sont confrontés les pays asiatiques.

Le secteur privé est très important et a été le moteur de la croissance, a déclaré Takehiko Nakao, ancien président de la Banque asiatique de développement et président de Mizuho Research & Technologies.

Suh Young Kyung, membre du Conseil de politique monétaire de la Banque de Corée, pense que les gouvernements devraient laisser le secteur privé jouer un rôle prépondérant dans l'économie alors que l'Asie fait face à un vieillissement rapide de sa population.

« Le secteur privé devrait avoir une plus grande part du gâteau. Nous devrions offrir des chances égales au secteur privé », a déclaré Mme Suh.

Malgré la tendance croissante à la fragmentation, l'Asie continue d'adopter la mondialisation et d'en profiter, car la plupart des économies asiatiques sont tributaires des importations.

Wang Tao, économiste en chef de la Chine à la UBS Investment Bank, pense que la dissociation de la Chine avec la soi-disant démondialisation et l'atténuation des risques sont en fait en train de s'opérer. Les pays asiatiques qui ont bénéficié du découplage sont toujours très favorables à la mondialisation.

En outre, les pays asiatiques devraient continuer à réclamer des réformes efficaces et des marchés ouverts, a déclaré Zhuang Juzhong, membre universitaire de l'IFF.

Selon Zhang Tao, représentant en chef pour l'Asie et le Pacifique à la Banque des règlements internationaux, la numérisation stimule de plus en plus la croissance en Asie. « L'Asie représente maintenant près de 60 % des ventes au détail en ligne dans le monde. »

Les politiques budgétaires ont stimulé la croissance économique de l'Asie au cours des dernières décennies. Les experts ont convenu que la politique budgétaire était encore importante à l'heure actuelle. Mais les politiques budgétaires doivent s'accompagner de réformes structurelles.

M. Nakao pense que les politiques budgétaires devraient tendre vers une société plus équitable.

M. Zhuang a fait valoir que la politique budgétaire est importante pour soutenir l'emploi et que les réformes structurelles seront cruciales pour stimuler la consommation.

Mme Wang d'UBS a fait valoir que, comparativement à d'autres régions, les pays asiatiques utilisent davantage de politiques budgétaires. Elle pense que les gouvernements devraient savoir quand laisser les marchés jouer un rôle plus important.

« Les gouvernements devraient laisser le secteur privé prospérer, a déclaré Mme Wang.

SOURCE International Finance Forum

