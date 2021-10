OTTAWA, ON, le 7 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Table ronde canadienne du voyage et du tourisme (la « Table ronde ») se réjouit de la clarté accrue entourant la décision du gouvernement fédéral d'exiger que les voyageurs canadiens qui voyagent par train, par avion ou par bateau soient entièrement vaccinés.

« L'annonce du gouvernement fédéral fait des voyages l'une des activités les plus sécuritaires au pays. Grâce à ces mesures, le secteur des transports devient l'un des seuls à exiger que les employés et les clients soient entièrement vaccinés. Depuis le début de la pandémie, les voyages sont injustement considérés comme dangereux et risqués. Cette annonce contribuera à accroître la confiance des passagers », a déclaré Beth Potter, présidente-directrice générale de l'Association de l'industrie touristique du Canada.

« Maintenant que le gouvernement du Canada a annoncé les détails concernant la vaccination obligatoire pour les voyageurs, la Table ronde lui demande de jouer un rôle actif pour assurer la mise en œuvre en temps opportun d'une preuve pancanadienne de vaccination qui permettrait l'harmonisation, l'efficacité et l'interopérabilité des programmes de certification des vaccins à l'échelle du pays », a conclu Mme Potter.

La pandémie de COVID-19 a causé des dommages importants et durables à l'industrie canadienne du voyage et du tourisme. Malgré la réouverture graduelle, les petites entreprises d'un bout à l'autre du pays subissent les effets de la COVID-19, et bon nombre d'entre elles risquent de fermer définitivement. À cette fin, nous devons adopter de toute urgence des politiques et des lignes directrices sur les voyages qui tiennent compte de l'évolution du contexte afin d'appuyer la réouverture de l'économie du voyage du Canada.

« Alors que nous entrons dans cette nouvelle phase de la pandémie, il devient rapidement évident que les voyages sont de nouveaux offerts aux personnes entièrement vaccinées, a déclaré Perrin Beatty, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada. Bien que les restrictions gouvernementales aient rendu possibles les voyages pour les voyageurs entièrement vaccinés, de nombreux obstacles empêchent encore la reprise économique de l'industrie. Par exemple, les voyages d'affaires sont une composante nécessaire de la croissance des petites entreprises et il a été très difficile d'en faire en raison des exigences actuelles en matière de déplacements », a déclaré M. Beatty.

La Table ronde demande au gouvernement fédéral de revoir les mesures désuètes en vigueur qui ont été mises en place avant que le Canada ne devienne le pays du G20 où la vaccination complète est la plus avancée. Ces mesures, comme le test de PCR avant le départ et les avertissements généraux qui incitent les Canadiens à ne pas voyager à l'étranger, continuent de nuire à de nombreuses entreprises du secteur canadien du voyage et du tourisme.

La pandémie, notre statut de vaccination et les données scientifiques disponibles ont changé, tout comme nos interventions et nos mesures visant à assurer la sécurité des Canadiens tout en permettant aux entreprises de rouvrir leurs portes. Les recommandations formulées dans le rapport du Comité consultatif d'experts en matière de tests et de dépistage en lien avec la COVID-19 vont dans le même sens.

La Table ronde est déterminée à maintenir son soutien continu aux campagnes de vaccination, et ses entreprises membres continuent d'investir massivement dans la relance sécuritaire de l'économie du tourisme et des voyages au Canada. Nous sommes heureux d'avoir l'occasion de travailler avec le gouvernement fédéral en vue d'appuyer tous les efforts de réouverture.

À propos de la Table ronde canadienne du voyage et du tourisme

La Table ronde canadienne du voyage et du tourisme est une coalition pancanadienne de chefs de file du secteur du tourisme et des voyages - notamment des représentants d'aéroports, de compagnies aériennes, d'hôtels et de chambres de commerce de partout au pays - qui s'engagent à travailler ensemble pour relancer le secteur de façon harmonieuse et sécuritaire. Le secteur du voyage et du tourisme génère des revenus de 102 milliards de dollars, emploie des millions de Canadiens dans tout le pays et représente 2,1 % du produit intérieur brut du pays. La Table ronde milite en faveur d'un secteur du voyage et du tourisme sécuritaire et prospère dans tout le Canada.

SOURCE Table ronde canadienne du voyage et du tourisme

Renseignements: Randi Rahamim, [email protected]