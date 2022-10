L'étude montre également que les dépenses d'investissement des exploitants de réseaux canadiens ont dépassé celles des pays de comparaison en 2021, avec 21,2 milliards de dollars consacrés aux infrastructures et aux licences de spectre pour étendre et améliorer les réseaux de télécommunications de calibre mondial du Canada

OTTAWA , ON, le 25 oct. 2022 /CNW/ - En 2021, tandis que les Canadiens subissaient encore les effets de la pandémie, les exploitants de réseaux de télécommunications du Canada ont joué un rôle essentiel pour maintenir l'activité économique et sociale du pays, notamment en investissant encore plus que les autres pays du G7 et l'Australie dans l'expansion et l'amélioration des infrastructures essentielles, révèle une nouvelle étude.

Dans un rapport commandé par l'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS), PricewaterhouseCoopers (PwC) estime que le secteur canadien des télécoms a eu un apport direct au PIB canadien de 74,9 milliards de dollars en 2021 et soutenu plus de 650 000 emplois. Cette contribution a stimulé la croissance dans d'autres secteurs économiques tandis que les Canadiens s'adaptaient au nouvel ordre social et économique imposé par la pandémie.

Le secteur canadien des télécommunications a également consacré plus de 21 milliards de dollars en dépenses d'investissements et en licences de spectre en 2021, indique le rapport, soit 12,3 milliards de dollars pour étendre et améliorer les infrastructures et 8,9 milliards pour acquérir de nouvelles licences de spectre nécessaires pour mettre en œuvre la 5G au pays. Grâce à leurs investissements soutenus dans la technologie, les exploitants canadiens ont largement contribué à l'essor de l'économie numérique du pays, peut-on lire dans le rapport, un engagement qui pourrait ajouter 97 milliards de dollars au PIB d'ici 2035 et favoriser de nombreux avantages sociaux et environnementaux.

« Le secteur canadien des télécommunications a joué un rôle crucial dans le maintien de l'activité économique et sociale du pays depuis le début de la pandémie, et grâce à des investissements inégalés dans les infrastructures clés, il sera l'un des fers de lance de la reprise économique post-Covid au Canada », a déclaré Robert Ghiz, président et chef de la direction de l'ACTS. « Ces investissements sont indispensables pour maintenir notre statut de chef de file mondial des télécommunications et pour atteindre les objectifs du Canada en matière d'innovation et de croissance économique. »

Principales conclusions du rapport

La contribution directe du secteur des télécommunications au PIB et à l'emploi en 2021 est estimée à 74,9 milliards de dollars et à plus de 650 000 emplois (contre 70,7 milliards de dollars [+6 %] et 596 000 emplois en 2020 [+9 %]*).

Les dépenses d'investissement du secteur des télécommunications en 2021 se chiffrent à 12,3 milliards de dollars, ce qui représente 19 % des revenus du secteur, un montant nettement plus élevé que dans les autres pays du G7 et l'Australie, où le ratio d'intensité capitalistique moyen était de 14 %.

Le secteur des télécommunications a investi 168 $ par abonné en 2021, comparativement à 87 $ en moyenne pour les pays du G7 et l'Australie.

Voici un aperçu des avantages que les investissements substantiels du secteur des télécommunications procurent aux Canadiens :

À la fin de 2020, la couverture sans fil s'étendait à 99,7 % du territoire où les Canadiens vivent et font des affaires, de même qu'aux autoroutes et aux grands axes routiers; le secteur devrait être en mesure d'assurer une couverture de 100 % du territoire d'ici 2026.



Selon un indice de qualité fondé sur la vitesse, la disponibilité et la qualité de l'expérience vidéo, le Canada arrive en tête, devant ses pairs du G7 et l'Australie.

arrive en tête, devant ses pairs du G7 et l'Australie.

Dans un classement sur la couverture de la 5G effectué par Opensignal, les exploitants canadiens se sont tous classés parmi les plus performants; la Corée du Sud, Taïwan et l'Arabie saoudite sont les seuls autres pays à s'être aussi bien classés.



Pour ce qui est de l'accès à Internet haute vitesse par réseau câblé, 87 % des foyers canadiens disposent d'une vitesse de 100 Mbps et 76 %, d'une vitesse de 1 Gbps, comparativement à 76 % et 51 % respectivement dans les pays de l'UE.



En régions rurales, le nombre de foyers ayant accès à Internet haute vitesse à un débit de 50/10 Mbps avec données illimitées a augmenté de 46 % entre 2017 et 2020 (54,4 % contre 37,2 %). L'accès à la vitesse de téléchargement d'au moins 50 Mbps a augmenté de 90 % au cours de la même période (74,6 % contre 39,2 %).

2020 (54,4 % contre 37,2 %). L'accès à la vitesse de téléchargement d'au moins 50 Mbps a augmenté de 90 % au cours de la même période (74,6 % contre 39,2 %).

Les investissements du secteur des télécoms en 2021, effectués directement et en partenariat avec le gouvernement, ont contribué à réduire le fossé numérique entre les zones rurales et urbaines.

Les prix des services ont diminué, en particulier ceux des forfaits mobiles, où la baisse a atteint 11 % par année entre 2017 et 2021, alors qu'il y a eu des hausses dans d'autres catégories, comme le logement et les transports, avec des augmentations de 3 % et de 4 % par année respectivement. Au Canada , la hausse des prix des forfaits Internet s'est maintenue sous la barre de l'inflation, les tarifs ayant diminué de 1,7 % en glissement annuel de juin 2021 à juin 2022.

2021, alors qu'il y a eu des hausses dans d'autres catégories, comme le logement et les transports, avec des augmentations de 3 % et de 4 % par année respectivement. Au , la hausse des prix des forfaits Internet s'est maintenue sous la barre de l'inflation, les tarifs ayant diminué de 1,7 % en glissement annuel de juin 2021 à juin 2022. Le développement de l'économie numérique grâce au déploiement de la 5G et à une plus grande connectivité pourrait injecter 97 milliards de dollars dans le PIB d'ici 2035 tout en favorisant un large éventail d'avantages environnementaux et sociaux.

« Le secteur des télécommunications est un pivot de l'économie canadienne et la connectivité qu'il assure fait tourner l'économie numérique du pays », a déclaré John Simcoe, leader national, Médias et télécommunications chez PwC Canada. « Les investissements que font les exploitants de réseau dans les infrastructures, y compris dans la 5G et le spectre, sont essentiels à notre prospérité économique future, à la vitalité de notre écosystème d'innovation et aux technologies nécessaires pour atteindre les objectifs du Canada en matière d'action climatique et de développement durable. »

Le rapport intitulé « Reprise post-COVID : Impact du secteur des télécoms en 2021 et au-delà », peut être consulté ici.

*Chiffres de 2020 fondés sur le précédent rapport commandé par l'ACTS

À propos de l'ACTS

L'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS) fait autorité pour tout ce qui concerne le sans-fil au Canada -- ses préoccupations, son développement et ses tendances. Elle représente les entreprises qui conçoivent et réalisent des produits et services pour l'industrie. Au nom de ses membres, l'ACTS gère de nombreuses initiatives, y compris des programmes de responsabilité sociale d'entreprise et un programme national de numéros abrégés communs.

SOURCE Canadian Wireless Telecommunications Association

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : ACTS, [email protected]