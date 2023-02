Le secteur des ressources naturelles offre les emplois les mieux rémunérés aux travailleurs autochtones du Canada

CALGARY, AB, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Les données du recensement de 2021 montrent que les secteurs de l'extraction des ressources naturelles, et plus particulièrement le secteur pétrolier et gazier, offrent les salaires moyens les plus élevés pour les travailleurs autochtones au Canada.

Estella Peterson, une femme autochtone, est opératrice d'équipement lourd dans les sables bitumineux d'Athabasca. (Groupe CNW/Indigenous Resource Network)

Les travailleurs autochtones du Canada gagnent presque trois fois plus dans le secteur de l'extraction pétrolière et gazière que le travailleur autochtone moyen (140 400 $ comparativement à un revenu d'emploi moyen de 51 120 $) et presque deux fois plus que dans le secteur minier (93 600 $). Le secteur forestier offre également un salaire plus élevé que la moyenne (56 100 $).

Les femmes autochtones en particulier tirent des avantages économiques en travaillant dans le secteur. Les trois secteurs qui offrent les meilleures rémunérations aux femmes autochtones sont liés au pétrole et au gaz. Elles gagnent 115 000 $ dans le secteur de l'extraction pétrolière et gazière, comparativement à seulement 43 600 $ en moyenne dans toutes les industries. Les emplois liés au transport par pipeline sont encore plus payants : les femmes autochtones gagnant 151 000 $ en moyenne dans les emplois liés au pétrole brut et 113 000 $ dans les emplois liés aux pipelines de gaz naturel.

Les Autochtones sont bien représentés dans le secteur des ressources naturelles. Bien qu'ils représentent 3,9 % de la main-d'œuvre canadienne, ils constituent 6,9 % de la main-d'œuvre du secteur pétrolier et gazier, 10,8 % de la main-d'œuvre du secteur minier et 9,2 % de la main-d'œuvre du secteur forestier. Par contre, seulement 5 % de l'effectif du gouvernement fédéral est autochtone.

Le secteur pétrolier et gazier a aussi éliminé l'écart salarial qui existait. Selon l'Enquête sur la population active, les travailleurs autochtones du secteur de l'extraction pétrolière et gazière gagnaient 2,2 % de plus en salaire hebdomadaire moyen que le travailleur canadien moyen du secteur pétrolier et gazier en 2021. Dans toutes les industries au Canada, les travailleurs autochtones gagnaient 7,6 % de moins que le travailleur moyen.

« De nombreux travailleurs autochtones se sont engagés dans les secteurs pétrolier, gazier, minier et forestier pour profiter des carrières intéressantes et bien rémunérées qu'ils offrent, a déclaré John Desjarlais, président du conseil d'administration d'Indigenous Resource Network. Ces chiffres montrent que le secteur des ressources naturelles valorise les compétences et l'expérience des travailleurs autochtones. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec l'industrie pour continuer à combler l'écart et à créer encore plus de possibilités pour les travailleurs autochtones qui souhaitent en profiter. »

Les statistiques se fondent sur des données personnalisées de l'Enquête sur la population active (2019-2021) (no de catalogue 71C0003) et du Recensement de 2021 (no de catalogue P0001178).

