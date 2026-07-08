LE SECTEUR DE L'IMMOBILIER COMMERCIAL CANADIEN MONTRE UN RENFORCEMENT DES INDICATEURS DE BASE ALORS QUE LE TAUX D'INOCCUPATION DES BUREAUX ET DES ESPACES INDUSTRIELS CONTINUE DE DIMINUER - APERÇU DU MARCHÉ NATIONAL COLLIERS POUR LE 2E TRIMESTRE 2026

Le taux d'inoccupation des espaces de bureaux recule pour un quatrième trimestre consécutif, tandis que celui des espaces industriels se resserre pour un deuxième trimestre consécutif, ce qui renforce le retour progressif à l'équilibre du marché.

TORONTO, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Colliers Canada a publié son aperçu du marché national du deuxième trimestre de 2026, révélant le renforcement des indicateurs de base à l'échelle du marché immobilier commercial canadien. Le taux d'inoccupation des espaces de bureaux sur le marché national a reculé à 13,4 %, ce qui constitue une quatrième baisse trimestrielle consécutive, tandis que le taux d'inoccupation des espaces industriels a chuté à 3,3 %, ce qui représente un deuxième trimestre consécutif de resserrement des conditions du marché. Ensemble, les résultats indiquent une reprise stable et mesurée, alimentée par une demande accrue des occupants, une amélioration des niveaux d'absorption et un bassin de développement de plus en plus restreint.

L'absorption nette nationale des espaces de bureaux a atteint 609 912 pieds carrés au cours du trimestre, tandis que l'absorption nette des espaces industriels a dépassé 7,1 millions de pieds carrés, ce qui témoigne de la confiance inébranlable des entreprises dans les principaux marchés. Parallèlement, la construction de nouveaux bureaux est à son plus bas niveau en 15 ans, avec seulement 37 500 pieds carrés de nouvelles offres d'espaces de bureaux livrés à l'échelle nationale au deuxième trimestre.

Marché des bureaux : Les centres-villes continuent de surperformer

Le marché des bureaux continue de profiter d'une tendance à l'amélioration de la qualité, les occupants privilégiant les immeubles de haute qualité, les milieux agrégés et les emplacements bien desservis par les transports en commun.

Toronto est demeurée l'un des marchés de bureaux les plus performants du pays, affichant une absorption positive de plus de 523 000 pieds carrés, ce qui a réduit le taux d'inoccupation global à 10,6 %. Plus particulièrement, le taux d'inoccupation au centre-ville et dans la Couronne centrale est passé sous la barre des 10 % pour la première fois depuis le troisième trimestre 2022, avec une forte demande de locaux de catégorie A.

Halifax a maintenu le taux d'inoccupation des bureaux le plus faible du pays parmi les principaux marchés, à 8,3 %, tandis qu'Ottawa a été le seul grand marché à enregistrer une hausse trimestrielle des espaces vacants, qui a atteint 13,2 % en raison de la réduction des surfaces occupées par le secteur public.

« Nous avons entendu dire que l'IA et les modèles de travail hybrides allaient supplanter les emplois de bureau, mais les données montrent une réalité complètement différente », a déclaré Adam Jacobs, Chef de la recherche à Colliers Canada. « Ce que nous voyons à Toronto, c'est un noyau très résilient. Les grands occupants reconnaissent que les plaques tournantes physiques sont essentielles à la collaboration, et ils l'expriment par leurs actions en prenant davantage d'espace au centre-ville. Les espaces de grande qualité adjacents au transport en commun sont rapidement absorbés, ce qui prouve que la tour de bureaux est loin d'être obsolète. »

Marché industriel : retour à des conditions plus tendues

Le secteur des espaces industriels au Canada a continué de se resserrer au deuxième trimestre. Le taux d'inoccupation à l'échelle nationale a chuté à 3,3 %, tandis que les loyers demandés ont montré des signes de stabilisation après plusieurs trimestres de baisse. Sur la plupart des grands marchés, le taux d'inoccupation se situe désormais entre 2 % et 3 %, ce qui reflète une offre disponible limitée et une demande soutenue des locataires.

Le marché immobilier industriel de Toronto est resté le plus tendu du pays, avec un taux d'inoccupation qui a reculé à 2,2 %, tandis que Calgary a enregistré une absorption positive de plus de 1,5 million de pieds carrés et Montréal de plus de 660 000 pieds carrés, ce qui témoigne d'une vigueur généralisée dans les principaux pôles industriels du Canada.

« Le marché des espaces industriels continue de se resserrer dans une grande partie du pays, en particulier pour les grands occupants à la recherche de vastes surfaces », a déclaré Susan Thompson, directrice adjointe de la recherche pour le Canada chez Colliers. Dans des marchés comme Vancouver, Calgary et Toronto, l'offre restreinte et le faible niveau de construction neuve renforcent la concurrence pour des espaces industriels de qualité. »

Les contraintes liées à l'offre deviennent plus importantes

L'offre est à son plus bas niveau depuis plusieurs décennies, en raison du taux élevé d'inoccupation, du scepticisme des prêteurs à l'égard du secteur des bureaux et des coûts de construction élevés qui pèsent sur le marché du développement. À l'échelle nationale, le cycle de développement s'essouffle rapidement; il ne reste plus que peu de grands projets en construction. Les gains récents du marché sont presque entièrement attribuables aux stocks existants, et les données économiques actuelles sur le développement laissent penser qu'une nouvelle vague significative de construction de bureaux pourrait ne pas se produire avant la prochaine décennie.

Marché du 2e trimestre 2026 : principaux points à retenir

Reprise dans le secteur des bureaux : le taux d'inoccupation des espaces de bureaux sur le marché national a reculé à 13,4 %, enregistrant ainsi sa quatrième baisse trimestrielle consécutive.

Retour de la demande au centre-ville : les principaux occupants continuent de privilégier les bureaux de haute qualité bien desservis par les transports en commun.

Diminution du bassin d'approvisionnement : seuls 37 500 pieds carrés de nouveaux bureaux ont été livrés à l'échelle nationale au deuxième trimestre, ce qui souligne la raréfaction croissante de l'offre future.

Accélération du resserrement du marché industriel : le taux d'inoccupation national des locaux industriels est tombé à 3,3 %, marquant une deuxième baisse trimestrielle consécutive.

Les indicateurs industriels de base demeurent solides : l'absorption industrielle nationale a dépassé 7,1 millions de pieds carrés au cours du trimestre.

La version intégrale de l'aperçu du marché national du deuxième trimestre de 2026, y compris les statistiques régionales détaillées et les commentaires sur le marché, est disponible sur collierscanada.com/recherche.

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