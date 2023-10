LE SECTEUR D'EMPLOI DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET L'ACTION COMMUNAUTAIRE ENTRE PÉNURIE DE MAIN-D'ŒUVRE ET AUGMENTATION DE LA CLIENTÈLE

MONTRÉAL, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Le secteur d'emploi de l'économie sociale et de l'action communautaire, qui est composé de 32 secteurs d'activité et qui connaît depuis 2009 une évolution constante et très significative de sa clientèle, se trouve, comme tous les autres secteurs d'emploi, face à la réalité et aux enjeux liés à la pénurie de main-d'œuvre. Il s'agit là d'un enjeu organisationnel vécu par 63 % des gestionnaires. C'est ce que révèlent les résultats de la 5ième édition de l'enquête nationale de main-d'œuvre Les Repères en économie sociale et en action communautaire _ Panorama du secteur et de sa main-d'œuvre, édition 2022, lancée aujourd'hui par le Comité sectoriel de main-d'œuvre - Économie sociale et action communautaire (CSMO-ÉSAC). Monsieur Jean Lortie, président de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), a ouvert l'événement.

Bien que les organisations collectives offrent des conditions de travail généralement attrayantes et outre les problématiques posées par la pénurie de main-d'œuvre, les principaux enjeux organisationnels relèvent du financement (49 % des gestionnaires); de l'amélioration des conditions de travail, qui vont de pair avec le financement (42 %) et l'augmentation et/ou la diversification des sources de financement (35 %). Alors que 74 % des gestionnaires de ce secteur d'emploi ont connu des difficultés à combler un ou plusieurs postes durant les trois dernières années, 67 % doivent recruter durant l'année financière 2023-2024, ce qui leur pose un défi de taille dans le contexte actuel et puisque le taux de roulement dans ce secteur d'emploi s'élève à 31%. Le tout alors qu'entre 2020 et 2022 45 % des organisations ont connu une augmentation de leur clientèle, et que 24 % des organisations ont été fréquentées par une moyenne annuelle de 11 741 client.e.s/usager.ère.s.

Dans ce contexte, les gestionnaires de ce secteur d'emploi développent des stratégies pour la rétention et l'attraction de nouvelles ressources humaines. Ainsi, 98% des organisations sondées optent, entre autres stratégies, pour le maintien en poste de leurs travailleur.se.s âgés de 50 ans et plus; 90 % pour l'embauche de travailleur.se.s âgés de 50 ans et plus; 79 % pour l'embauche de personnes issues de l'immigration; 50 % pour l'embauche de personnes en situation de handicap et 19 % optent pour l'embauche de personnes judiciarisées. Enfin, 40% des organisations de ce secteur d'emploi comptent des stagiaires dans leur équipe de travail et 21 % des organisations qui ne comptent pas de stagiaires au sein de leur équipe de travail envisagent de faire appel à ce type de ressources humaines.

Le secteur d'emploi de l'économie sociale et de l'action communautaire est composé de 438 931 travailleur.se.s œuvrant dans 18 643 organisations (OBNL ou coop).

Cette enquête nous a permis de joindre 1 241 organisations.

L'enquête et ses faits saillants sont disponibles sur le site Internet du CSMO-ÉSAC https://www.csmoesac.qc.ca/pages/recherche-analyse/enquete-nationale-les-reperes.

Le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'économie sociale et de l'action communautaire (CSMO-ÉSAC) a pour mission de favoriser et de consolider la concertation et le partenariat afin de résoudre les problèmes de main-d'œuvre communs aux entreprises et organismes du secteur. Il vise à assurer le développement de la main-d'œuvre et de l'emploi sur une base sectorielle par la mobilisation et la concertation des principaux acteurs concernés, par une connaissance approfondie du marché du travail et par l'élaboration de stratégies d'action et de formation continue.

