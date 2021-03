Communiqué de Tania Constable, présidente et chef de la direction du Conseil australien des minéraux (CAM) et de Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'Association minière du Canada (AMC)

OTTAWA, le 3 mars 2021 /CNW/ - L'industrie minière australienne lancera le programme Vers le développement minier durable (VDMD) qui vise à améliorer le rendement des sites d'exploitation au moyen de rapports réguliers et transparents sur le rendement environnemental et social en matière de sécurité et de partenariats avec les propriétaires fonciers et les communautés des Premières Nations.

L'adoption de l'initiative VDMD, élaborée par l'Association minière du Canada (AMC) et mise en œuvre partout dans le monde dans les pays miniers, améliorera la sécurité, la durabilité, la gouvernance ainsi que le rendement environnemental et social grâce à de meilleures évaluations et une responsabilisation plus poussée. Le programme explique également comment les exploitations interagissent avec les propriétaires traditionnels tout en soutenant leurs aspirations sociales et économiques et la protection du patrimoine.

Selon Tania Constable, présidente et chef de la direction du MCA, l'introduction progressive de l'initiative VDMD comme exigence d'adhésion au MCA permettra aux intervenants de l'industrie, y compris les partenaires des Premières Nations, les communautés et groupes locaux, les investisseurs et les clients, d'obtenir une assurance et une transparence accrues sur le rendement des sites d'exploitation du secteur en matière de durabilité dans de nombreux domaines importants.

L'initiative VDMD s'appuie sur les engagements existants d'Enduring Value - le cadre de développement durable de l'industrie australienne des minéraux - en offrant une approche cohérente et vérifiée de manière indépendante pour évaluer et communiquer le rendement des sites d'exploitation, tout en renforçant la confiance et en rehaussant les références en matière de durabilité de l'industrie.

« L'industrie minière australienne est un chef de file mondial pour son rendement en matière de durabilité, et il est temps de franchir une autre étape pour renforcer la confiance de la communauté, des investisseurs et des clients à l'égard de l'industrie », a affirmé Mme Constable.

Pierre Gratton, président-directeur général de l'AMC, a déclaré : « L'initiative VDMD a permis d'obtenir de meilleurs résultats pour les communautés minières du Canada et de partout dans le monde. Il est formidable que l'Australie ait choisi l'initiative VDMD comme outil d'amélioration du rendement environnemental et social de son secteur minier. Nous sommes très fiers de la portée mondiale croissante de l'initiative VDMD et de son pouvoir d'améliorer la durabilité en évaluant le rendement des sites d'exploitation. »

Le système comprend des principes directeurs et des protocoles normalisés à adapter pour la mise en œuvre en Australie, notamment les suivants :

Collectivités et gens : Relations avec les Autochtones et les collectivités, santé et sécurité, planification de la gestion de crises et des communications, prévention du travail des enfants et du travail forcé.

Relations avec les Autochtones et les collectivités, santé et sécurité, planification de la gestion de crises et des communications, prévention du travail des enfants et du travail forcé. Intendance environnementale : Gestion du maintien de la biodiversité, gestion des résidus miniers, intendance de l'eau.

Gestion du maintien de la biodiversité, gestion des résidus miniers, intendance de l'eau. Efficacité énergétique : Gestion de l'énergie et des émissions de GES.

Ce programme a été créé en 2004 par l'AMC pour permettre aux entreprises minières de répondre aux besoins de la société en produits minéraux, métalliques et énergétiques de manière responsable sur les plans social, économique et environnemental. Il repose sur les éléments fondamentaux suivants :

Obligation de rendre compte : La participation à l'initiative VDMD sera obligatoire pour tous les membres de l'AMC pour leurs activités en Australie, et des évaluations seront menées à l'échelle des établissements où les activités minières ont lieu.

La participation à l'initiative sera obligatoire pour tous les membres de l'AMC pour leurs activités en Australie, et des évaluations seront menées à l'échelle des établissements où les activités minières ont lieu. Transparence : Les membres s'engagent à publier des rapports sur leur rendement conformément aux protocoles et aux indicateurs normalisés.

Les membres s'engagent à publier des rapports sur leur rendement conformément aux protocoles et aux indicateurs normalisés. Crédibilité : L'initiative VDMD comprend un processus de consultation régulière avec un Groupe consultatif des communautés d'intérêts, un groupe indépendant composé de plusieurs intervenants, pour superviser et définir l'initiative en vue de l'améliorer continuellement.

Pour consulter le document d'information sur l'initiative VDMD, veuillez vous rendre à l'adresse : https://bit.ly/3sMQulL.

