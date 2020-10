MONTRÉAL, le 15 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Secrétariat du bingo dénonce la méconnaissance du gouvernement envers notre industrie. Le Ministère de la Santé et des Services sociaux a demandé hier soir au service de police de fermer la salle de bingo des Saint-Jean-sur-Richelieu.

Au cours des derniers mois, le Ministère et la CNESST ont effectué plusieurs inspections dans nos installations. Aucun manquement n'a été signalé. L'ensemble des gestionnaires ont respecté les directives énoncées.

Cette méconnaissance envers notre industrie détruit un financement vital pour près de 2000 OBNL du Québec.

L'ensemble des 25 salles de bingo commercial au Québec représente un chiffre d'affaires de plus de 110 M$ et remet plus de 25 M$ à des OBNL. Plus de 900 personnes travaillent dans notre réseau.

Nous avons fait des recommandations depuis plus d'un an, notre ministre responsable continue de nous ignorer.

Nous demandons au gouvernement d'aider à maintenir cette source vitale de financement et de reconnaître cette industrie qui est plus qu'un loisir dans une salle communautaire.

Au sujet du Secrétariat du bingo

Le Secrétariat du bingo, un organisme institué en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement. Cette loi nous donne comme objet de favoriser le développement du bingo, d'en faire la promotion, de proposer au ministre des orientations dans notre domaine et de remplir tout mandat que le ministre pourrait nous confier. Nous représentons une industrie vitale pour le financement de près de 2000 OSBL au Québec et participons à plus de 4000 emploi.

