Le secrétaire parlementaire Andy Fillmore annonce un investissement fédéral dans la Banff Television Festival Foundation pour aider les femmes entrepreneurs

Le gouvernement du Canada investit 2 milliards de dollars pour doubler le nombre d'entreprises appartenant à des femmes d'ici 2025

BANFF, AB, le 9 juin 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fait progresser l'autonomisation économique des femmes grâce à la toute première Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, un investissement de 2 milliards de dollars qui vise à doubler le nombre d'entreprises appartenant à des femmes d'ici 2025.

Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et député de Halifax, au nom de l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, a annoncé aujourd'hui un investissement de près de 2 millions de dollars dans la Banff Television Festival Foundation pour la prestation du Banff Accelerator pour les femmes dans le domaine des médias.

Cet investissement aidera à autonomiser et à former les femmes entrepreneurs afin qu'elles puissent créer et faire croître leur propre entreprise dans les industries télévisuelles. On s'attend à ce que 200 femmes aient accès à des occasions de réseautage, de jumelage ou de mentorat. On s'attend également à ce que cet investissement aide au moins 50 participantes à faire croître leur entreprise et qu'il aide 16 participantes à démarrer une entreprise.

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat vient s'ajouter aux efforts du gouvernement du Canada pour promouvoir l'égalité entre les sexes, notamment en abordant la question de l'équité salariale, en offrant des services de garde d'enfants plus abordables et en mettant fin à la violence fondée sur le sexe.

« Notre gouvernement croit que l'autonomisation économique des femmes n'est pas seulement essentielle, mais également bénéfique pour tous. C'est pourquoi nous avons lancé la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, qui vise à doubler le nombre d'entreprises appartenant à des femmes en augmentant leur accès au financement, aux réseaux et aux conseils. Il s'agit d'un investissement intelligent qui comprend des retombées économiques et sociales. »

- L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

« Si nous voulons que l'économie canadienne tourne à plein régime, tout le monde doit avoir la possibilité de réussir. La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat de notre gouvernement aidera les femmes d'affaires à réaliser leur plein potentiel et à contribuer à part entière à notre économie en leur fournissant les outils dont elles ont besoin pour développer leur entreprise et créer des emplois. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Les femmes entrepreneurs et chefs d'entreprise canadiennes, dont un grand nombre se trouvent à Banff, apportent chaque jour une contribution incroyable à notre économie et à notre collectivité. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement libéral qui prend au sérieux l'autonomisation économique des femmes. Qu'il s'agisse de l'équité salariale ou de la modernisation du congé parental, notre gouvernement prend des mesures en matière d'égalité entre les sexes, car lorsque les femmes réussissent, nous réussissons tous. »

- Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et député de Halifax

« Ce programme comblera une lacune systémique dans notre industrie en offrant à des centaines de femmes une formation de haut niveau en affaires, des liens internationaux essentiels et un accès à des investissements potentiels. Notre mandat est d'avoir des répercussions significatives au sein de l'industrie des médias du Canada, qui mèneront au lancement et à la croissance d'un plus grand nombre d'entreprises concurrentielles sur la scène mondiale appartenant à des femmes et dirigées par des femmes. »

- Jenn Kuzmyk, directrice générale, Banff World Media Festival

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) aidera les femmes à démarrer et à faire croître leur entreprise en améliorant l'accès au financement, au talent, aux réseaux et à l'expertise grâce à un investissement de près de 2 milliards de dollars.

La stratégie aidera notre gouvernement à atteindre son objectif de doubler le nombre d'entreprises appartenant à des femmes d'ici 2025.

Dans le cadre du budget de 2018, le Fonds pour les femmes en entrepreneuriat a reçu 20 millions de dollars. À la suite d'un appel de demandes à l'automne 2018, plus de 3 000 demandes ont été reçues et plus de 200 projets ont été financés. Le gouvernement du Canada est heureux de pouvoir appuyer une centaine d'autres projets en investissant 10 millions de dollars supplémentaires dans le Fonds pour les femmes en entrepreneuriat, ce qui permettra d'investir un total de 30 millions de dollars dans des entreprises appartenant à des femmes et dirigées par des femmes partout au Canada afin de les aider à faire croître leurs entreprises et à atteindre de nouveaux marchés.

Les programmes de la SFE viennent s'ajouter aux initiatives plus vastes de notre gouvernement qui visent à promouvoir l'égalité entre les sexes. Ces initiatives comprennent des mesures sur l'équité salariale, des congés parentaux plus souples et des services de garde d'enfants plus abordables.

La promotion de l'égalité entre les sexes a le potentiel d'augmenter le PIB de l'économie canadienne de 150 milliards de dollars d'ici 2026.

Seulement 16 % des PME au Canada appartiennent majoritairement à des femmes.

Seulement 11,2 % des PME appartenant majoritairement à des femmes font de l'exportation, comparativement à 12,2 % des PME appartenant majoritairement à des hommes.

Selon le rapport de 2015-2016 sur les femmes en entrepreneuriat du Global Entrepreneurship Monitor, en 2016, le Canada affichait le taux le plus élevé de femmes participant aux premiers stades du démarrage d'entreprise (13,3 %). Le Canada occupait aussi le cinquième rang concernant la proportion des entreprises à propriété féminine parmi les économies comparables axées sur l'innovation.

occupait aussi le cinquième rang concernant la proportion des entreprises à propriété féminine parmi les économies comparables axées sur l'innovation. Le financement final est assujetti à la négociation d'accords de contribution.

