Les fonds soutiendront Sport Intégrité Canada et plus de 70 organismes sportifs canadiens afin de rendre le sport plus sûr et plus inclusif pour tout le monde.

GATINEAU, QC, le 20 mars 2026 /CNW/ - Le sport joue un rôle important dans la construction de communautés plus dynamiques partout au Canada. Il est essentiel de veiller à ce que les milieux sportifs soient sûrs, accueillants et respectueux afin que tous les participants et participantes, du terrain de jeu jusqu'aux plus hauts niveaux, puissent profiter pleinement du sport et de l'activité physique.

Le gouvernement du Canada demeure profondément engagé à maintenir des normes d'intégrité et d'éthique qui soutiennent un système sportif protégeant les Canadiennes et les Canadiens. Nous avons réalisé des progrès significatifs et nous continuerons à bâtir un système auquel l'ensemble de la population peut se fier et accorder toute sa confiance.

Aujourd'hui, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), a annoncé un financement de 5 millions de dollars en 2026-2027 pour permettre à Sport Intégrité Canada de continuer à administrer le Programme canadien de sport sécuritaire (PCSS). Il s'agit d'un programme indépendant qui reçoit les signalements de comportements interdits, tels que les abus, le harcèlement et la discrimination, impliquant des personnes qui font partie d'organismes nationaux de sport financés par le gouvernement fédéral, et qui y donne suite.

Alors que nous attendons la publication du rapport définitif de la Commission sur l'avenir du sport au Canada, l'attribution d'un financement stable à Sport Intégrité Canada est une étape essentielle du plan du gouvernement du Canada visant à maintenir un système sportif plus sûr pour la population canadienne.

Comme l'a également annoncé hier Sport Intégrité Canada, le registre public du PCSS sera élargi. Ceci renforcera la transparence dans l'ensemble du système sportif canadien en rendant plus d'information disponible au sujet des personnes dont l'admissibilité à évoluer dans des environnements sportifs a été restreinte par des processus de sécurité dans le sport.

Aujourd'hui, le secrétaire d'État van Koeverden a souligné également que les organismes sportifs canadiens ont reçu un total de 7,75 millions de dollars d'investissements pour 2025-2026 afin de faire progresser des initiatives en faveur de la sécurité dans le sport, de renforcer l'intégrité du sport et de promouvoir l'équité et l'inclusion. Cette somme comprend des fonds que le secrétaire d'État avait précédemment annoncés pour soutenir la santé mentale des athlètes et des entraîneurs de l'équipe nationale.

Ce financement soutient des activités visant à lutter contre les principaux risques qui menacent l'intégrité du sport, notamment la maltraitance, le dopage et les commotions cérébrales. Il s'agit notamment de renforcer les mesures visant à accroître la sécurité dans le sport et l'inclusion, de mettre à jour les politiques et les protocoles, et d'améliorer la formation et l'éducation.

Jusqu'à maintenant, le gouvernement du Canada a fourni 12 millions de dollars par année de 2024 à 2026 pour des initiatives de sport sécuritaire mises en œuvre par des organismes de sports canadiens.

En outre, le gouvernement investira 16 millions de dollars dans les organismes de sport entre 2026 et 2028, afin de renforcer la sécurité et l'intégrité dans l'ensemble du système sportif. De plus amples détails concernant la distribution de ces fonds seront communiqués ultérieurement.

Ensemble, ces investissements soutiennent un système sportif plus sécuritaire en veillant à ce que les participants aient accès à des mécanismes fiables pour signaler les mauvais traitements et à ce que les organismes disposent des ressources dont ils ont besoin pour favoriser des milieux sportifs inclusifs et respectueux.

Citations

« Notre nouveau gouvernement tient à maintenir un système sportif sûr, transparent et responsable pour toutes les personnes qui en font partie. Tous ceux et celles qui pratiquent un sport doivent pouvoir évoluer dans un environnement sportif sûr, accueillant, inclusif et responsable dans lequel le public peut avoir confiance. Nous investissons dans des organismes indépendants afin de concrétiser ces engagements. Nous partageons tous l'objectif de promouvoir un système sportif sûr, inclusif et résilient. »

- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports)

« L'investissement de Sport Canada montre la nécessité vitale et continuelle d'un organisme central et indépendant voué à la protection et à la promotion de l'intégrité du sport. Le financement renouvelé du Programme canadien de sport sécuritaire vient confirmer l'apport grandissant du programme, qui se traduit par des processus axés sur les participants, une transparence accrue et des options de signalement accessibles. À l'aube de la deuxième année du programme, Sport Intégrité Canada compte aller encore plus loin en matière de sensibilisation, d'éducation et de registre des sanctions pour renforcer la sécurité du système sportif canadien. »

- Jeremy Luke, président-directeur général, Sport Intégrité Canada

Les faits en bref

Sport Intégrité Canada est un organisme national indépendant et à but non lucratif ayant pour objectif de protéger et de promouvoir l'intégrité du sport au Canada. Par l'entremise de ses programmes, notamment le Programme canadien antidopage et le Programme canadien de sport sécuritaire (PCSS), Sport Intégrité Canada favorise un sport sécuritaire, inclusif, juste, propre et accessible pour toute la population canadienne.

Ce financement de 5 millions de dollars sur un an (2026-2027) aidera Sport Intégrité Canada à administrer le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport (CCUMS) par l'entremise du PCSS. L'adoption du PCSS et le respect de ses exigences constituent une condition que les organismes sportifs doivent respecter pour recevoir un financement de Sport Canada.

Le CCUMS est le document de base qui établit les règles harmonisées que doivent adopter les organismes de sport qui reçoivent des fonds du gouvernement du Canada pour promouvoir une culture sportive respectueuse qui offre des expériences sportives de qualité, inclusives, accessibles, accueillantes et sécuritaires.

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SOURCE Patrimoine canadien

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