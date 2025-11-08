LA RONGE, SK, le 8 nov. 2025 /CNW/ - Les changements qui touchent le système commercial mondial créent de grandes perturbations et de l'incertitude chez les Canadiens. Le monde a changé, et la stratégie économique du Canada doit suivre le rythme. Le budget de 2025 : Un Canada fort est le plan du gouvernement pour transformer l'économie, qui dépend actuellement d'un partenaire commercial principal, en une économie plus forte, autonome et résiliente face aux secousses mondiales. Ce budget propose un plan pour donner lieu à des investissements de l'ordre de 1 000 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Cela permettrait d'augmenter le PIB de plus de 3,5 %, soit l'équivalent de plus de 3 500 $ pour chaque Canadien, ce qui serait bien plus avantageux pour la population que ce qui lui serait retiré. Dans le cadre de ce plan, le Canada donnera plus à sa population que ce qu'aucun gouvernement étranger ne pourra lui enlever. C'est un plan pour bâtir un Canada fort.

Aujourd'hui, le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, a rencontré des membres de la communauté à La Ronge afin de souligner les investissements du budget de 2025 qui permettront d'appuyer une vaste gamme de projets d'infrastructure et d'aider nos communautés locales à bâtir un Canada fort.

Le budget de 2025 prévoit un soutien financier pour le Kitsaki Hall, à La Ronge, ainsi que pour le Centre du patrimoine de la GRC, à Regina. Ces investissements contribueront à bâtir des communautés fortes et à améliorer les infrastructures locales en Saskatchewan.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes prévoit un investissement de 51 milliards de dollars sur 10 ans, suivi de 3 milliards de dollars par an par la suite, pour revitaliser les infrastructures locales, c'est-à-dire les hôpitaux, les universités et les collèges au service de notre population, les routes et les ponts où circulent nos produits et les réseaux d'aqueduc et de transports en commun essentiels à nos villes. Le programme comprendra les trois volets suivants :

Le volet provincial et territorial, qui prévoit 17,2 milliards de dollars sur 10 ans à l'appui de projets et de priorités en infrastructures dans les domaines du logement, de la santé et de l'éducation. Cela pourrait comprendre les transports en commun, les collèges et universités, les écoles de médecine et les usines de traitement de l'eau et des eaux usées.

De ce volet, 5 milliards de dollars sur trois ans seront réservés plus précisément au nouveau Fonds pour les infrastructures dans le domaine de la santé, ce qui permettra d'améliorer les infrastructures dans ce domaine comme les hôpitaux, les salles d'urgence et les centres de soins intensifs.

Le volet de prestation directe , qui prévoit 6 milliards de dollars à l'appui de projets qui sont importants à l'échelle régionale, des rénovations majeures, l'adaptation climatique ou les infrastructures communautaires. Par exemple, ce volet pourrait comprendre des projets de production d'énergie propre et de stockage d'énergie, de protection contre les inondations et de création d'espaces communautaires et récréatifs.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes servira à bâtir de nouvelles infrastructures afin d'accélérer les travaux et de réduire les coûts. Lorsque les collèges et universités ont des immeubles vétustes, que les hôpitaux débordent et que les réseaux d'aqueduc ne suffisent plus à la tâche, c'est la productivité qui ralentit et les entreprises qui doivent payer plus. Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes stimulera l'activité économique, créera de nouvelles possibilités de carrière dans les métiers spécialisés et donnera aux investisseurs la confiance dont ils ont besoin pour réaliser leurs projets autour d'infrastructures publiques fiables.

Ce fonds s'inscrit dans la mission générale du gouvernement consistant à lancer des projets d'intérêt national. Le gouvernement a notamment mis en place le Bureau des grands projets afin d'accélérer les projets transformateurs dans le domaine de l'énergie, du commerce et du transport au pays, Maisons Canada pour propulser la construction résidentielle, et l'Agence de l'investissement pour la défense afin d'accroître notre base industrielle au moyen de ressources et de matériaux canadiens.

Au cours de la dernière année, nous avons observé les limites de l'indépendance économique du Canada. Le budget de 2025 aborde ce défi de front. C'est notre plan pour maîtriser et bâtir l'avenir que nous voulons nous offrir. C'est notre plan pour bâtir un Canada fort.

Citations

« Le budget de 2025 est un budget d'investissements et montre un Canada confiant qui prend son propre avenir en main. Pour accomplir cette mission, il sera primordial d'améliorer les infrastructures locales pour offrir aux Canadiens et aux Canadiennes des déplacements plus rapides, de meilleures carrières et des coûts plus bas. Grâce à ce nouvel investissement de plus de 50 milliards de dollars, nous renforçons nos communautés pour bâtir un Canada plus fort. »

- Le premier ministre du Canada, le très honorable Mark Carney

« Pour bâtir l'économie la plus forte du G7, nous devons construire des infrastructures à une vitesse et à une ampleur jamais vues depuis des générations. Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes est un investissement essentiel pour lancer des projets d'intérêt national, en ciblant les routes, les hôpitaux, les écoles et les aqueducs qui sous-tendent la prospérité de nos collectivités. En construisant ces infrastructures essentielles dans toutes les régions du pays, nous investissons directement dans nos travailleurs et nos entreprises et nous bâtissons un Canada fort. »

‒ Le ministre des Finances et du Revenu national, l'honorable François-Philippe Champagne

« Des investissements doivent être faits dans des infrastructures qui donnent vie aux collectivités rurales, éloignées et autochtones, et c'est exactement ce que ce projet permettra de réaliser. Je suis fier de souligner que le gouvernement fédéral a retenu Kitsaki Hall à titre de projet prioritaire dans le cadre du budget de 2025, au titre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Le gouvernement investit pour que cet immeuble demeure un lieu de rencontre essentiel pour des générations à venir. Voilà comment bâtir un Canada fort à partir des racines communautaires aux quatre coins du pays. »

- Le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger

Faits en bref

Le budget de 2025 prévoit un soutien à un éventail de projets qui contribueront à bâtir des communautés fortes en améliorant les infrastructures locales.

Dans le cadre du volet provincial et territorial du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, les provinces et les territoires devront accepter de réaliser des investissements égaux à ceux du gouvernement fédéral, de faire en sorte que les municipalités participantes réduisent les redevances d'aménagement et de ne pas prélever d'autres droits qui entravent l'offre de logements.

Le budget de 2025 met en œuvre l'examen exhaustif des dépenses qui modernise le gouvernement, améliore l'efficience et offre de meilleurs résultats et services à la population canadienne. Le budget comporte des économies initiales totalisant 60 milliards de dollars sur cinq ans et prévoit des investissements de portée historique dans le logement, les infrastructures, la défense, la productivité et la compétitivité. Ces investissements stratégiques en capitaux seront le catalyseur de nouveaux investissements de 500 milliards de dollars au Canada au cours des cinq prochaines années.



Produits connexes

Restez branchés

