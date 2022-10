Le secrétaire Blinken visite Lithion pour discuter de la circularité des matériaux critiques et de la compétitivité régionale de l'Amérique du Nord.

MONTRÉAL, le 28 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Recyclage Lithion (Lithion ou la "Compagnie") est honoré d'avoir accueilli le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, l'ambassadeur des États-Unis au Canada, David L. Cohen, et la ministre des Affaires étrangères du Canada, l'Honorable Mélanie Joly, à son usine de recyclage et de récupération des matériaux des batteries lithium-ion à Montréal, au Canada.

De gauche à droite: Yves Noël, vice-président et chef de la direction du développement des affaires, Recyclage Lithion Inc.; l'Honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada; Antony J. Blinken, secrétaire d'État des États-Unis (Groupe CNW/Recyclage Lithion)

Depuis sa fondation il y a quatre ans, Lithion a acquis une reconnaissance internationale pour ses technologies novatrices et durables qui accélèrent la transition vers le transport électrique et ferment la boucle de la chaîne d'approvisionnement des batteries électriques. Après l'annonce de l'investissement de GM Ventures dans la société en septembre dernier, cette visite représente une occasion clé pour une collaboration accrue entre le Canada et les États-Unis, au moment où la sécurisation des matériaux critiques devient rapidement une priorité majeure pour les deux pays.

Lithion est une entreprise canadienne à l'ambition mondiale. Grâce au soutien des gouvernements provincial et fédéral et à des partenariats stratégiques - dont celui avec GM, l'entreprise est prête à intensifier ses activités à travers l'Amérique du Nord. Cette expansion contribuera à l'avancement des objectifs de réduction des émissions de carbone partagés par les États-Unis et les pays alliés.

En 2025, l'entreprise pourra recycler plus de 25 000 batteries de véhicules électriques par an et produira des matériaux critiques clés qui seront envoyés aux fabricants de batteries. Ce jalon est essentiel pour garantir un approvisionnement local et à faible teneur en carbone de matériaux critiques.

« Nous apprécions grandement l'intérêt pour notre entreprise démontré par les administrations américaine et canadienne. C'est une grande reconnaissance du rôle critique que Lithion peut jouer pour soutenir l'électrification des transports sur la scène mondiale. Cela nous inspire à continuer à collaborer avec les gouvernements pour bâtir les solutions durables nécessaires à une transition énergétique réussie », a déclaré Benoit Couture, président et chef de la direction de Lithion.

À propos de Recyclage Lithion

Lithion a développé un processus durable, efficace et rentable pour récupérer les matériaux stratégiques des batteries lithium-ion en fin de vie et des matériaux non-conformes provenant de la production de ces batteries. La technologie de Lithion permet de récupérer jusqu'à 95 % des composantes des batteries afin qu'elles puissent être traitées puis réutilisées par les fabricants de celles-ci, ce qui permet d'en assurer la circularité. Cette innovation accélère la transition vers les énergies vertes et permet d'atteindre les objectifs de décarbonisation de la société en réduisant la demande d'extraction des ressources naturelles. Son objectif est le déploiement mondial, par le biais d'accords de licence, de 25 usines de recyclage d'ici 2035. Pour plus d'informations, consultez: www.lithionrecycling.com

SOURCE Recyclage Lithion

Renseignements: Gwenevere Daigle-Lapointe, 819-664-3145, [email protected]