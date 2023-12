Le scientifique en chef du Québec récompensé pour sa contribution exceptionnelle à la diplomatie et au conseil scientifiques

MONTRÉAL, le 7 déc. 2023 /CNW/ - À l'occasion de la 9e édition du Science Forum South Africa (SFSA) à Pretoria, le ministre de l'Enseignement supérieur, des Sciences et de la Technologie d'Afrique du Sud, l'honorable Bonginkosi Emmanuel « Blade » Nzimande, a remis au scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, le Science Diplomacy Award for Science Advice with Global Impact.

De gauche à droite : l’honorable Bonginkosi Emmanuel « Blade » Nzimande, Rémi Quirion et Phil Mjwara (Groupe CNW/Fonds de recherche du Québec - Santé)

Dévoilés lors de la plénière d'ouverture du forum le 6 décembre 2023, ces prix récompensent les personnes et les organisations qui ont contribué de façon exemplaire à la promotion de la diplomatie scientifique. Outre le développement de nombreuses collaborations internationales pour les Fonds de recherche du Québec, organisme subventionnaire dont il est le premier dirigeant, Rémi Quirion a été récompensé pour son rôle déterminant dans la valorisation de la communication et du conseil scientifiques dans les pays du Sud, particulièrement sur le continent africain. Véritable porte-parole de la diversité linguistique et culturelle dans les sciences, il soutient notamment l'inclusion et la participation de journalistes scientifiques africains à différentes conférences internationales. À titre de président et co-fondateur du Réseau international en conseil scientifique gouvernemental (INGSA), il encourage le développement des capacités en conseil scientifique pour toutes les populations, afin de favoriser l'utilisation des informations scientifiques dans la prise de décision et l'élaboration de politiques publiques.

Citation

« C'est un grand honneur de recevoir ce prix et d'être parmi vous aujourd'hui. Faciliter et promouvoir le conseil scientifique auprès des gouvernements est une fonction de la diplomatique scientifique qui me tient particulièrement à cœur. Il est essentiel d'adopter une approche inclusive et de miser sur les collaborations avec les pays et les villes du Sud, car nous avons tellement à apprendre les uns des autres. En travaillant ensemble, tout est possible. »

- Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

À propos du scientifique en chef du Québec

Depuis plus de 10 ans, le scientifique en chef du Québec conseille le gouvernement en matière de développement de la recherche et agit à titre de premier dirigeant des Fonds de recherche du Québec. Il est président du Réseau international en conseil scientifique gouvernemental (INGSA) depuis 2021. Consultez son site web.

À propos des Fonds de recherche du Québec

Relevant du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, les Fonds de recherche du Québec ont pour mission d'assurer le développement stratégique et cohérent de la recherche québécoise et de la soutenir financièrement, d'appuyer la formation des chercheuses et des chercheurs, d'établir les partenariats nécessaires à la réalisation de leur mission et de promouvoir et soutenir la mobilisation des connaissances. Consultez notre site Web .

À propos de l'INGSA

Fondée en 2014 avec des chapitres régionaux en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et dans les Caraïbes, l'INGSA a rapidement acquis une réputation importante en tant que plateforme collaborative pour l'échange de politiques, le renforcement des capacités et la recherche au sein de divers systèmes nationaux et diverses organisations mondiales de conseil scientifique. Actuellement, plus de 5000 personnes sont répertoriées comme membres. L'INGSA est un organisme affilié au Conseil international des sciences. Le secrétariat de l'INGSA est basé à l'Université d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. www.ingsa.org

SOURCE Fonds de recherche du Québec - Santé

Renseignements: Virginie Auger, Conseillère principale - INGSA et affaires internationales, Fonds de recherche du Québec, Téléphone : 514 873-2114, poste : 4320, Courriel : [email protected]