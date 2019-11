Le SANS Institute s'associe à Rogers Cybersecure Catalyst de l'Université Ryerson pour offrir une formation en cybersécurité aux femmes, aux nouveaux Canadiens et aux travailleurs déplacés

Le programme est appuyé par le gouvernement du Canada, Rogers Communications, la Banque Royale du Canada et la Ville de Brampton

BETHESDA, Maryland, 1 novembre 2019 /CNW/ - Le SANS Institute (« SANS ») est fier de s'associer à Rogers Cybersecure Catalyst de l'Université Ryerson (« Catalyst ») pour offrir aux femmes, aux nouveaux Canadiens et aux travailleurs déplacés une formation en cybersécurité qui est si nécessaire. Ce programme de formation unique - appelé programme de formation accélérée en cybersécurité (Accelerated Cybersecurity Training Program, le « Programme ») - sera lancé dans la région du Grand Toronto et fournira aux apprenants de divers milieux les compétences dont ils ont besoin pour entreprendre une carrière dans le secteur de la cybersécurité. Le programme débutera en février 2020 et les demandes sont maintenant acceptées pour les cohortes commençant en février et en avril 2020.

SANS fera partie intégrante du cadre de prestation du Programme et fournira des directives pour son exécution.

Le Programme est offert grâce au généreux soutien du gouvernement du Canada, de Rogers Communications, de la Banque Royale du Canada (RBC) et de la Ville de Brampton. Les apprenants ne devront verser que 500 $ canadiens pour participer au Programme; tous les autres frais sont payés par les partenaires du Programme.

« La cybersécurité est cruciale pour notre sécurité nationale et est l'un des secteurs économiques qui connaissent la croissance la plus rapide au monde », a déclaré Charles Finlay, directeur général de Catalyst. « Il y a un manque aigu de cyberprofessionnels formés. Ce programme de formation ouvrira le cybersecteur aux groupes sous-représentés et à ceux qui en ont le plus besoin, ce qui changera des vies tout en aidant à protéger les Canadiens et l'économie canadienne. »

« Rogers Communications, RBC, le gouvernement du Canada et l'administration municipale de Brampton devraient être fiers d'avoir participé à la création de la première solution à l'échelle nationale à la pénurie de talents en cybersécurité », a déclaré Alan Paller, directeur de la recherche au SANS Institute. « Le Rogers Cybersecure Catalyst de l'Université Ryerson permet d'accéder à une nouvelle source énorme de talents de pointe en identifiant les personnes ayant des aptitudes extraordinaires et en faisant appel à des professionnels qui ne font pas partie du domaine de la cybersécurité. Ce faisant, on offrira également de nouvelles carrières et un avenir prometteur aux travailleurs déplacés, tout en augmentant la diversité dans ce domaine ».

Les candidats qui souhaitent participer sont encouragés à présenter leur candidature dès maintenant, car le nombre de places est limité. Pour en savoir plus sur le Programme et sur la façon de présenter une demande, visitez le site : https://www.ryerson.ca/cybersecure-catalyst/training-program/.

À propos de Rogers Cybersecure Catalyst

Rogers Cybersecure Catalyst est le centre national de cybersécurité de l'Université Ryerson. Établi à Brampton, en Ontario, le centre permet à la population et aux entreprises canadiennes de saisir les occasions et de relever les défis qui se présentent dans le domaine de la cybersécurité grâce à des services de formation et de certification, d'appui aux cyberentreprises canadiennes en croissance, de soutien en matière de recherche et développement appliqués, d'éducation du public et d'élaboration de politiques en cybersécurité. ( https://www.ryerson.ca/cybersecure-catalyst/ )

À propos du SANS Institute

Le SANS Institute a été créé en 1989 en tant qu'organisation coopérative de recherche et d'éducation. SANS est le fournisseur le plus fiable et, de loin, le plus important dans les domaines de la formation et de la certification en cybersécurité pour les professionnels des gouvernements et des institutions commerciales du monde entier. Des instructeurs renommés de SANS donnent au-delà de 60 cours différents à l'occasion de plus de 200 événements de formation en cybersécurité chaque année, et offrent aussi de tels cours en ligne. GIAC, affilié au SANS Institute, valide les qualifications des praticiens au moyen de plus de 35 certifications en cybersécurité techniques et pratiques. Par ailleurs, SANS offre un éventail de ressources gratuites à la communauté de la sécurité de l'information, y compris des projets de consensus, des rapports de recherche et des bulletins d'information; en outre, l'institut exploite le système d'alerte précoce d'Internet, soit l'Internet Storm Center (centre de surveillance des activités malveillantes sur Internet). (https://www.sans.org)

SOURCE SANS Institute

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Sumit Bhatia, directeur, Communications et mobilisation des connaissances, Rogers Cybersecure Catalyst, Université Ryerson, Sumit.Bhatia@ryerson.ca, 416-624-9807; Tiffany Keller, directrice du marketing CyberTalent, SANS Institute, tkeller@sans.org, 720-883-3333, http://www.sans.org

Related Links

http://www.sans.org