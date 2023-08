Le chef de file en matière de conservation de la faune permettra aux visiteurs de se rapprocher des éléphants grâce à une nouvelle expérience immersive

SAN DIEGO, 10 août 2023 /CNW/ - La San Diego Zoo Wildlife Alliance a annoncé que des travaux de construction sont officiellement en cours dans le cadre du projet le plus important et le plus transformateur des 50 ans d'histoire du San Diego Zoo Safari Park. Le tout nouvel espace Denny Sanford Elephant Valley réinventera le cœur du parc safari, transformant l'environnement actuel des éléphants en une savane dynamique et en un lieu d'exploration. Avec Elephant Valley, les visiteurs de tous âges pourront se rapprocher des éléphants comme jamais auparavant, ce qui favorisera l'empathie, la compréhension et l'appréciation de ces créatures majestueuse, et allumera dans les cœurs une passion pour la faune.

Représentation artistique d’Elephant Valley

« Nous sommes ravis d'annoncer la création de l'espace Denny Sanford Elephant Valley, qui abritera une expérience immersive unique en son genre pour les visiteurs. Il permettra de mieux faire le lien entre le travail essentiel qui est réalisé ici à San Diego et les initiatives collaboratives de conservation des éléphants que nous soutenons sur le terrain, a déclaré Paul A. Baribault, président et chef de la direction de la San Diego Zoo Wildlife Alliance. Elephant Valley n'aurait pas pu prendre vie sans la formidable communauté, les donateurs, les membres et les alliés qui nous soutiennent et rendent possible tout notre travail de conservation avec des partenaires du monde entier. »

Entourés d'éléphants sur plusieurs côtés, y compris vers le bas grâce à une passerelle qui permettra d'avoir vue sur le troupeau déambulant, les visiteurs découvriront le rôle crucial que jouent les éléphants en tant qu'ingénieur de l'écosystème, ainsi que leur dynamique sociale complexe. Elephant Valley donnera aux visiteurs une nouvelle perspective quant au rôle que joue la San Diego Zoo Wildlife Alliance en tant que cheffe de file de la conservation de la faune. Elle sera l'occasion de mettre en avant les partenaires de l'organisation qui changent le monde, et célébrera les cultures dynamiques et les collectivités locales où personnes et éléphants coexistent.

Le cœur de l'expérience des visiteurs d'Elephant Valley sera un pavillon de deux étages, inspiré des destinations fréquentées par les voyageurs lors d'un safari en Afrique. Ce lieu de rassemblement permettra aux éducateurs de partager davantage leurs connaissances sur la faune véritablement inspirante de la région, tout en observant les éléphants patauger dans de vastes abreuvoirs. La riche flore d'Elephant Valley a été soigneusement pensée par une équipe d'horticulteurs et d'arboriculteurs experts pour refléter de façon authentique les paysages, les sons et les odeurs des prairies africaines. Le vaste nouvel habitat offrira une expérience améliorée au troupeau d'éléphants en introduisant plusieurs caractéristiques novatrices s'adaptant aux variations saisonnières, le but étant de reproduire de près ce qu'est la savane africaine tout au long de l'année.

« La magnificence des éléphants n'a d'égale que la fragilité de leur avenir, a déclaré Lisa Peterson, directrice générale du San Diego Zoo Safari Park. « Nous sommes honorés d'avoir l'occasion de faire connaître la vie des éléphants à des millions d'alliés de la faune, qui apprendront l'impact positif que chacun peut avoir et pourront partager notre espoir pour les éléphants du monde entier. Elephant Valley sera un endroit où la curiosité se transformera en découverte, et où toute personne âgée de 1 à 100 ans vivra des moments prodigieux d'émerveillement au sein de la nature. Nous espérons que vous vous souviendrez toute votre vie des moments marquants que vous vivrez ici. »

Les effets des changements climatiques, les défis en matière de coexistence entre les humains et la faune, la perte des habitats et le braconnage ont des effets dévastateurs sur les populations d'éléphants. Les éléphants de la savane africaine sont actuellement inscrits sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature. La conservation des éléphants d'Afrique est depuis longtemps une priorité absolue pour la San Diego Zoo Wildlife Alliance. L'organisation travaille en étroite collaboration avec Save the Elephants, The Nature Conservancy, le Northern Rangelands Trust, Kenya Wildlife Service et le Reteti Elephant Sanctuary au Kenya pour la conservation des éléphants. Les études scientifiques menées en Afrique et au sein des troupeaux d'éléphants du San Diego Zoo and Safari Park offrent une occasion unique d'améliorer la compréhension de l'espèce et d'aider à concevoir d'autres solutions de conservation. Grâce à une meilleure connaissance de la complexité des comportements sociaux des éléphants et à une compréhension approfondie de leurs besoins globaux en matière de santé, la San Diego Zoo Wildlife Alliance et ses partenaires bénéficient désormais de renseignements précieux sur ce qui constitue des résultats positifs de conservation pour les éléphants.

« Les éléphants de toute l'Afrique sont confrontés à d'immenses défis qui nous obligent tous à collaborer et à trouver des solutions de conservation durables pour les éléphants et les personnes, a expliqué Nadine Lamberski, vétérinaire, responsable de la conservation et de la santé de la faune à la San Diego Zoo Wildlife Alliance. Nous sommes impatients de voir l'impact qu'Elephant Valley aura sur nos efforts continus de conservation des éléphants à l'échelle mondiale. »

Elephant Valley est financée par des milliers de généreux donateurs et par Denny Sanford, un défenseur de longue date de la San Diego Zoo Wildlife Alliance. En plus d'Elephant Valley, M. Sanford a été le principal donateur du Wildlife Explorers Basecamp au Zoo de San Diego, et des programmes télévisés éducatifs de San Diego Zoo Wildlife Explorers, proposés dans des centaines d'hôpitaux pour enfants, dans les Maisons Ronald McDonald et dans d'autres installations à travers le monde. Elephant Valley devrait être achevée d'ici 2025. Pour en savoir plus et faire un don, visitez sdzsafaripark.org/elephantvalley .

À propos de la San Diego Zoo Wildlife Alliance

La San Diego Zoo Wildlife Alliance, chef de file de la conservation à but non lucratif, a pour but d'inspirer la passion pour la nature et d'engendrer une collaboration pour un monde plus sain. L'Alliance appuie des initiatives novatrices de la science de la conservation grâce à des partenariats mondiaux. Grâce aux soins apportés à la faune, à l'expertise scientifique et à la collaboration, plus de 44 espèces en péril ont été réintroduites dans leurs habitats indigènes. Chaque année, l'Alliance touche plus d'un milliard de personnes, en personne au Zoo de San Diego et au San Diego Zoo Safari Park, et dans presque 150 pays par le biais des médias, y compris les programmes télévisés de San Diego Zoo Wildlife Explorers proposés dans les hôpitaux pour enfants dans treize pays. Les alliés de la faune (membres, donateurs et visiteurs) rendent le succès possible.

