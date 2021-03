Le Salon VISEZ DROIT en formule virtuelle et éclatée ! À l'AGENDA CETTE SEMAINE (22 au 26 mars) :

MONTRÉAL, le 17 mars 2021 /CNW Telbec/ -

Lundi 22 mars - 9 h 30 à 11 h 30

L'Ombudsman de Montréal vous écoute

Vous vivez une problématique en lien avec la Ville de Montréal? Vous estimez avoir été lésé par l'une de ses décisions? Prenez rendez-vous avec l'équipe de l'Ombudsman de Montréal. Il leur fera plaisir de vous renseigner sur vos droits municipaux.

Lundi 22 mars - 12 h 15 à 13 h 45

Conférence sur l'actualité judiciaire

Me Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit, politologue et chroniqueur juridico-politique commentera les enjeux juridiques actuels et répondra à vos questions.

Lundi 22 mars - 14 h 30 à 15 h 30



La justice autrement : épisode 2

Présentation de trois programmes d'accompagnement et de sensibilisation de la cour municipale de la Ville de Montréal qui s'adressent à ceux qui font face à des accusations de conduite avec des facultés affaiblies, à ceux qui souffrent de toxicomanie ou encore à la clientèle ayant vécu une période d'itinérance, mais qui est investie dans une démarche de réinsertion. (Présentée par la Ville de Montréal)

Mardi 23 mars - 12 h 30 à 13 h 30

Vos enfants ont-ils des droits ?

Comprendre le processus qui s'opère suivant un signalement fait à la protection de la jeunesse, à savoir les motifs et les situations qui peuvent justifier l'intervention de la DPJ.

Vendredi 26 mars - 13 h 30 à 15 h

La Justice a bonne mine

Cérémonie de remise des prix du concours d'essai littéraire à l'intention des étudiants des niveaux primaire et secondaire de l'île de Montréal, sous les thèmes « Quelle est ta responsabilité, en tant que jeune citoyen, lorsque la société est confrontée à une crise ? » et « Quelle est ta vision d'un monde plus juste ? ».

Des partenaires essentiels

Le Salon VISEZ DROIT 2021 est une réalisation du Barreau de Montréal, en partenariat avec le ministère de la Justice du Québec et la Ville de Montréal, avec la participation de la CNESST, l'OACIQ, Trudel Johnston & Lespérance, la Chambre de la sécurité financière, Desjardins, JuridiQC, FM 98,5, le Journal de Montréal, Druide informatique et Wilson & Lafleur.

