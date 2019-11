Le salon PT Expo China 2019 a donné le coup d'envoi de la commercialisation 5G de la Chine

BEIJING, 4 novembre 2019 /CNW/ - Le salon PT Expo China 2019, l'événement TIC phare du pays, a ouvert ses portes le 31 octobre, à Beijing, en présence de milliers de participants. Lors de la cérémonie d'ouverture, le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information, aux côtés des « trois grands opérateurs » du secteur des télécommunications, à savoir China Telecom, China Mobile et China Unicom, ont officiellement lancé la commercialisation de la 5G à l'échelle nationale.

Chen Zhaoxiong, sous-ministre de l'Industrie et des Technologies de l'information, a déclaré que « la Chine travaille d'arrache-pied pour étendre la couverture de son réseau 5G et verra entrer en service, d'ici fin de l'année, plus de 130 000 stations de base 5G pour soutenir le réseau. »

Depuis l'octroi des licences d'utilisation commerciale 5G, il y a cinq mois, l'industrie chinoise des TIC attendait le PT Expo China, placé cette année sous le thème « Intégrer la 5G pour un monde intelligent et connecté », l'occasion aussi de mettre en évidence les derniers scénarios commerciaux 5G. Visiblement, le salon, un événement de quatre jours, n'a pas déçu les observateurs : la 5G est devenue le mot-clé le plus populaire parmi plus de 81 000 participants et près de 400 entreprises et organisations présentes. Les exposants et les conférenciers venus du monde entier, dont CAICT, CICT, China Mobile, China Telecom, China Tower, China Unicom, Deloitte, Ericsson, H3C, HTC, Huawei, Intel, Nokia, Nvidia, Potevio, Qualcomm, YOFC, ZTE et autres, ont mis en scène un monde d'avenir intégré 5G et ont révolutionné les modes de vie, les lieux de travail et diverses industries verticales. D'après les données recueillies par l'organisateur, 10 400 entités médiatiques ont assuré la couverture de l'événement, ce qui en fait l'un des moments les plus accrocheurs de l'industrie.

Le programme de la conférence Forum de haut niveau sur les TIC en Chine 2019 a également mis en évidence l'intégration intersectorielle de la 5G. Plus de 20 séances conférantes ont vu aborder des sujets d'actualité tels que l'intelligence artificielle, l'Internet industriel, l'IdO, les pôles intelligents, la ville intelligente, la conduite intelligente et d'autres encore. Deux prix prestigieux -- le deuxième concours 5G « Blossom Cup » et les prix ICT China -- ont été décernés aux applications TIC les plus précieuses.

« (La commercialisation de la 5G) est un atout majeur pour les TIC et l'industrie tout à fait verticale depuis dix ans », a commenté une participante à l'issue l'événement, ajoutant « et ici, nous avons pu voir plusieurs scénarios d'avenir fructueux et qui sont sur la bonne voie ».

Le salon PT Expo China, édition 2020, se tiendra du 14 au 16 octobre 2020. Un an plus tard, ce que vont nous apporter les services commerciaux 5G s'annonce déjà positif et illimité.

SOURCE PT Expo China 2019

