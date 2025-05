Produits, services, aide et ressources

MONTRÉAL, le 5 mai 2025 /CNW/ - Au grand plaisir de toute la famille, le Salon Maternité Paternité Enfants est de retour.

Rendez-vous incontournable des nouveaux et des futurs parents.

Le Salon Maternité Paternité Enfants sera présenté les 10 et 11 mai 2025 au Grand Quai de Montréal. Profitez de la fin de semaine de la fête des mères pour souligner l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille.

De nombreux exposants ainsi qu'une programmation variée, sauront ravir les visiteurs: des discussions, des défilés de produits, des conseils de professionnels, plusieurs ressources d'aide au quotidien, des découvertes, des promotions, des 'rabais salon', des échantillons gratuits et encore plus. C'est un rendez-vous au plus grand Salon pour la famille au Québec !

Un salon pour tous !

Conçu pour les parents en attente d'un enfant, les nouveaux parents et les grands-parents tellement important dans la vie des jeunes familles, le SMPE demeure un incontournable pour la famille. Les visiteurs sont invités à découvrir plusieurs exposants qui présentent leurs nouveautés et qui partagent conseils et astuces. Avec de nombreuses activités proposées, telles qu'une aire de jeux pour les tout-petits, des rencontres inédites, des discussions, une halte-bébé où allaiter bébé en toute tranquillité et beaucoup plus.

SMPE s'intéresse à plusieurs sujets : la santé, la naissance, l'alimentation, l'éducation, la sécurité et les loisirs.

À l'occasion de sa prochaine édition, le Salon Maternité Paternité Enfants (SMPE) présente le Carrefour des ressources, un espace qui mettra à l'honneur les ressources communautaires et le soutien aux familles. Plus d'une douzaine d'organismes y proposeront de l'information sur des sujets essentiels tels que les services de sage-femmes, le soutien à l'allaitement, la coparentalité et les droits liés à l'accouchement

La Bourse des tout p'tits est de retour : 1 000$ à gagner chaque jour !

Le SMPE + a à cœur toutes ces familles qui travaillent fort pour l'éducation et le confort de leurs enfants et est fier de contribuer à la réussite de ceux-ci avec La Bourse des tout p'tits. La bourse permettra aux familles qui auront visité les Salons de Montréal de remporter 1 000$ en argent. Les visiteurs peuvent participer au concours en déposant leur coupon de tirage au kiosque de La Bourse des tout p'tits. Le tirage officiel de La Bourse des tout p'tits aura lieu tous les jours à 16 :00.

SMPE+

Encore cette année, le Salon Maternité Paternité Enfants désirait rejoindre les familles aux quatre coins de la province avec une offre virtuelle, le SMPE+. Il est maintenant possible pour les parents, les grands-parents, les éducateurs d'accéder à des exposants, des ressources, des kiosques d'informations, des activités, des webinaires et ce en tout temps. Rendez-vous au https://smpe.ca/

Salon Maternité Paternité Enfants

Samedi 10 et dimanche 11 mai 2025

Grand Quai de Montréal



De 10h à 17H

Prix d'entrée - 20 $

Prévente en ligne à prix réduit

*Toujours gratuit pour les 16 ans et moins.

À propos du SMPE +

Le Salon a été créé au début des années 90 pour aider les parents dans le partage de la réalité parentale. Véritable coup de cœur des femmes enceintes et des parents, le Salon Maternité Paternité Enfants est devenu le plus grand événement consacré à la famille au pays. Le plaisir d'aider, anime l'équipe du Salon Maternité Paternité Enfants pour qui la famille est d'un intérêt capital.

Pour plus d'informations ou pour vous procurer les billets, visitez le smpe.ca: Ou communiquer avec, Simon Ayotte / [email protected] / 1(514 993-2096); Jocelyne Leclerc / [email protected] / 514 573-0557