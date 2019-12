Le Salon international du livre de Québec signe une entente avec son ex-président-directeur général Philippe Sauvageau

QUÉBEC, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Suivant une séance de médiation présidée par le médiateur René Beaupré et voulue par les deux parties, monsieur Philippe Sauvageau et le SILQ ont décidé de s'entendre à l'amiable et de ne pas judiciariser leur différend quant à la fin d'emploi de monsieur Sauvageau et ont convenu de se concentrer sur la mission première du SILQ, à savoir développer un lectorat de tous horizons par l'organisation du Salon international du livre de Québec, mission à laquelle monsieur Sauvageau s'est consacré pendant de longues années.

Les détails de l'entente ne seront pas rendus publics.

Messieurs John R. Porter, président du conseil d'administration et Daniel Gélinas, directeur général du SILQ n'émettront aucun commentaire.

SOURCE Salon international du livre de Québec

Renseignements: Johanne Mongeau, Directrice des communications, 418-254 1206, jmongeau@silq.ca

Liens connexes

www.silq.ca