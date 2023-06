GUANGZHOU, China, le 21 juin 2023 /CNW/ - La conférence de presse du 18e salon international des petites et moyennes entreprises et le 2e sommet de la coopération internationale des PME ont eu lieu à Pékin le 15 juin.

D'après la conférence de presse pour le 18e salon international des petites et moyennes entreprises de Chine (SIPMEC) et le 2e sommet de la coopération internationale des PME (SCIPME) se tiendront à Guangzhou, du 26 juin au 30 juin, offrant ainsi une plate-forme solide pour les PME du monde entier afin de les aider à développer les échanges et la coopération.

Le SIPMEC et le SCIPME sont organisés conjointement par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, l'Administration d'État de contrôle du marché et le gouvernement provincial du Guangdong. Le Vietnam et l'organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) sont des invités d'honneur qui organiseront des expositions et des forums pour aider à promouvoir les échanges et la coopération entre les PME du monde entier.

Les événements seront organisés hors ligne pour la première fois depuis la pandémie du COVID-19 et ils couvriront une surface d'exposition de plus de 80 000 mètres carrés. Plus de 1 600 exposants nationaux et 300 exposants internationaux ont décidé de participer à ces événements au cours desquels ils présenteront leurs technologies, équipements et produits les plus récents sur plus de 3 200 stands. Un espace d'exposition de plus de 15 000 mètres carrés a été prévu pour les exposants internationaux, en augmentation de 50% par rapport à l'édition précédente.

D'après les organisateurs, les PME nationales et internationales, en particulier celles de l'industrie manufacturière, ont manifesté un immense enthousiasme pour ces événements. Ils cherchent à accroître leurs présences sur les marchés domestiques et internationaux tout en travaillant sans relâche pour développer le commerce, les investissements et la coopération.

En plus du Vietnam et de l'ONUDI, plus de 50 pays et régions, dont l'Allemagne, la Grèce, le Canada, le Brésil, la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande, l'Iran, l'Égypte, les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao et Taïwan de la Chine ont tous promis d'envoyer des délégations du commerce et de l'investissement à ces événements.

Le SCIPME comprend un forum principal et un forum parallèle ainsi que six sous-forums et six événements à thème, créant ainsi une véritable plate-forme permettant aux PME du monde entier de présenter leurs réalisations en termes de développement tout en élargissant les échanges et la coopération.

D'après les organisateurs, une série d'investissements, d'échanges commerciaux et d'accords de coopération devraient être conclus au cours de ces cinq jours d'événements.

SOURCE CISMEF and SMEICS

Renseignements: CONTACT : Ruofan Zhu, [email protected]