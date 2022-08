Le Salon Industriel de Québec présente sa programmation officielle!

QUÉBEC, le 8 août 2022 /CNW Telbec/ - Le Salon Industriel de Québec est le plus grand événement industriel de l'Est du Canada. De retour du 4 au 6 octobre 2022, l'équipe du Groupe Pageau dévoile la programmation des conférences gratuites de l'événement.

Pour cette 20e édition, les conférences ont pour but de revoir et d'améliorer tous les départements d'entreprise. Des concepts de vente et de relation de clients aux problèmes de main-d'œuvre et de chaîne d'approvisionnement, de l'implantation de nouvelles technologies à l'instauration de pratiques contre les cyberattaques, tout a été mis en place afin de permettre aux entreprises de s'informer et ainsi trouver des solutions aux défis quotidiens.

« Ce n'est pas nouveau pour personne, les entreprises québécoises de tous les domaines vivent des situations extrêmes. Il est de notre devoir, en tant que promoteur d'événements industriels et manufacturiers, de leur fournir des outils pour réussir! C'est la première fois que notre programmation met autant l'emphase sur les pratiques entrepreneuriales gagnantes. Nous espérons que les entrepreneurs et employés profiteront de l'expertise proposée », mentionne M. Eric Pageau, président et promoteur du Groupe Pageau.

Programmation - #SIQ2022

4 octobre 2022 :

14h : Les secrets d'un réaménagement d'usine réussi - Progima.

15h : Exportations : Préparer son entreprise à conquérir les marchés étrangers - Québec International.

16h : Et si votre prochain compétiteur était une entreprise de logiciel? - INGENO.

5 octobre 2022 :

13h : Le CRM, la solution pour percer dans la nouvelle économie - Lakhos.

14h : Valorisation des données à l'ère du 4.0 : considérer les éléments juridiques et la propriété intellectuelle - ROBIC.

15h : Financez votre transformation numérique - Québec International.

16h : Revenir de loin : est-ce que l'approvisionnement à l'international est toujours avantageux? - Groupe PolyAlto.

17h : Virage numérique et maintenance industrielle - Réseau CB.

6 octobre 2022 :

11h : Le Québec : un marché de proximité - Xpand Group.

12h : Affronter la pénurie de main-d'œuvre : devriez-vous augmenter les salaires à tout prix? - Happy Culture.

13h : Les outils de vente à l'ère 4.0 - Nomisco.

14h : Où et comment recruter à l'international? Trois histoires à succès. - Québec International et invités.

Rappelons que la visite du Salon Industriel de Québec est gratuite. Plus de 500 entreprises représentées attendront environ 6000 visiteurs les 4, 5 et 6 octobre au Centre de foires de Québec - Expocité. Inscription : www.siq-inscription.com.

Partenaires de l'événement

À propos du Groupe Pageau

Fondé en 1980, le Groupe Pageau est le seul regroupement d'entreprises à rassembler autant les médias papier, numérique et physique, tant des domaines industriels et manufacturiers que ceux du domaine routier. Le Groupe Pageau est le promoteur de six salons industriels à travers la province et l'éditeur du Magazine MCI (Magasine du Circuit Industriel).

