Le Salon du Véhicule électrique de Québec ouvrira ses portes le 1er octobre!

QUÉBEC, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le deuxième Salon du véhicule électrique de Québec se tiendra à ExpoCité du 1er au 3 octobre prochains.

Une inauguration officielle avec conférence de presse aura lieu le 1er octobre à 9h45.

Pour vous inscrire : https://sveq.ebems.com/reservez/matinee-industrie.html

Code d'accès : MED2021

Le SVEQ sera l'endroit tout indiqué pour quiconque souhaite s'informer, comparer et essayer des véhicules électriques passant des voitures, aux vélos ou encore aux trottinettes, scooter, gyropodes et plus.

Près de 30 conférences sur place pour aider les visiteurs à démystifier tout ce qui entoure l'électrification des transports seront aussi proposées.

Plusieurs dignitaires seront sur place afin de lancer officiellement cet événement attendu. De ceux-ci, M. Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre de la région de la Côte-Nord prononcera une allocution.

