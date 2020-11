Le Salon du livre de Montréal 2020 s'ouvre aujourd'hui et lance le nouveau mouvement #Àlivreouvert!

MONTRÉAL, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que la 43e édition du Salon du livre de Montréal (SLM) s'ouvre au monde! Jusqu'au 15 novembre prochain, le SLM se vivra en direct de son site Web : 500 activités avec plus de 530 auteur·rice·s et illustrateur·rice·s sont prévues. Pour l'occasion, le SLM lance également aujourd'hui le tout nouveau mouvement #Àlivreouvert sur les réseaux sociaux, afin que tou·te·s puissent participer à la fête et à la célébration du livre et de la lecture!