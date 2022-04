L'événement biennal en personne, prévu du 14 au 16 juin Palais des congrès de Montréal, présentera des experts chevronnés de l'industrie qui aborderont les défis de la transformation numérique vers l'industrie 4.0, les progrès de la technologie d'automatisation, comme les robots collaboratifs, les systèmes de vision, l'automatisation des processus et la mécatronique ainsi que l'adoption de la fabrication additive ou de l'impression 3D. Produit par SME depuis plus de 30 ans, l'événement prévoit d'attirer jusqu'à 3 000 professionnels de la fabrication.

« La croissance de l'industrie de la fabrication n'est pas seulement liée à l'adoption de technologies plus intelligentes et plus rapides, mais il s'agit aussi de savoir faire des changements lorsque le paysage mondial évolue », affirme Robert Willig, directeur général et PDG de SME. « Au Salon de la technologie de fabrication de Montréal, vous verrez par vous-même comment les entreprises opèrent déjà des changements intelligents, forment leur personnel et obtiennent un excellent retour sur leur investissement. Cet événement vous familiarisera avec plusieurs disciplines clés de la fabrication intelligente pour vous guider dans votre cheminement d'une usine intelligente à une chaîne d'approvisionnement intelligente, et surtout, à une main-d'œuvre intelligente. De plus, vous aurez l'occasion de parler avec ces innovateurs de leurs expériences. »

M. Willig a déclaré que le Québec a joué un rôle de premier plan dans la transition numérique vers les technologies de l'industrie 4.0. De plus, il a ajouté que pour garder une longueur d'avance, les fabricants doivent continuer à adopter des disciplines de fabrication intelligente, telles que l'intelligence artificielle, les systèmes de contrôle du mouvement, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Ces disciplines peuvent aider les fabricants à gérer une usine plus intelligente en réduisant les temps d'arrêt, en gérant le changement et en fournissant des renseignements précieux sur leurs opérations, contribuant ainsi à assurer l'avenir de leur entreprise.

Conférenciers principaux, présentations spéciales et conférences du STFM

En plus de l'exposition, chaque journée du Salon de la technologie de fabrication de Montréal (STFM) comprendra une présentation d'un chef de file du secteur, du gouvernement ou du milieu académique, des panels inspirants avec des experts clés du secteur qui débattront de questions pertinentes, puis des conférences sur la technologie, les enjeux et les solutions qui conviennent aux petites et moyennes entreprises.

Ces conférences représentent des occasions exceptionnelles pour les fabricants de rencontrer en personne des ingénieurs, des concepteurs de produits et des gestionnaires afin de trouver des solutions novatrices à leurs défis de fabrication les plus difficiles. Ces présentations offriront un regard pratique sur les problèmes rencontrés à différents niveaux de l'entreprise, et couvriront un large éventail de technologies de fabrication.

Suivez le Salon de la technologie de transformation de Montréal

Suivez le STFM en visitant le site Web du STFM.

Pour les informations sur les inscriptions, visitez la page d'inscription au STFM.

Pour devenir exposant ou commanditaire de l'événement, visitez la page du STFM pour les exposants ou pour les commanditaires.

À propos de SME

SME connecte les professionnels de la fabrication, le milieu universitaire et les différentes communautés, en partageant des connaissances et des ressources afin de créer des entreprises et des fabricants inspirés, qualifiés et prospères. Forte de 90 ans d'expérience et d'expertise dans les domaines des événements, des médias, de la souscription, de la formation et du développement, et également par le biais de la Fondation SME pour l'éducation, SME s'engage à promouvoir la technologie de fabrication, à développer une main-d'œuvre qualifiée et à attirer les générations futures pour faire progresser le secteur de la fabrication. Voyez-en plus sur sme.org, et suivez @SME_MFG sur Twitter ou facebook.com/SMEmfg.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1762141/SME_Robert_Willig_CEO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1803800/STFM_Logo.jpg

SOURCE SME

Renseignements: CONTACT : Personne ressource pour les médias : Michael Scholl, Représentant RP en chef, SME, [email protected], Tél. +1 313.425.3040; NOTE AUX ÉDITEURS : Des images haute résolution de Bob Willig et du Salon de la technologie de fabrication de Montréal sont offertes par SME.