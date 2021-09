La version ZHUFENG hérite de la force des camionnettes hors route GWM POER. Elle est équipée d'un moteur 2.0T et d'une transmission 8AT qui renforcent davantage sa capacité hors route. Différents modes de conduite, qui sont offerts pour une conduite facile sur des routes cahoteuses, inondées ou en forme de serpent, rendent hommage à l'esprit d'escalade avec des résultats exceptionnels. La structure des amortisseurs, la suspension avant indépendante à double triangulation et la suspension arrière multibras sont utilisées pour garantir performance et confort.

JICHE POER, un partenaire des motocyclistes, dispose d'une grande boîte de chargement de 2480 x 1520 x 538 mm. Le modèle est équipé d'un cadre de châssis en échelle haute résistance et d'une suspension très porteuse pouvant supporter le chargement d'une motocyclette de 2 m à 2,4 m de long, ce qui équivaut à une capacité exceptionnelle de chargement-allant jusqu'à 400 kg. Entre-temps, le coffre simple à utiliser permet de charger seul une moto avec un treuil télécommandé. Cela résout facilement les difficultés des motocyclistes lors de leurs sorties et favorise le développement de la culture des motos.

Sur une période de deux ans, GWM POER a saisi des parts de marché grâce à la qualité de ses produits et à sa configuration intelligente, avec des ventes mondiales de 200 000 unités. De janvier à août 2021, 77 356 véhicules GWM POER ont été vendus dans le monde, soit une hausse de 13,4 % par rapport à l'année précédente, ce qui en fait une « nouvelle catégorie » très populaire sur le marché mondial des camionnettes.

Au Chili, les ventes de GWM POER ont continué d'augmenter le volume de ventes des camionnettes GWM. Après être devenue la championne des marques de camionnettes chinoises en juin, elle a atteint un nouveau sommet en juillet et a remporté la première place parmi les marques de camionnettes internationales et nationales.

En Arabie saoudite, GWM POER et GWM Wingle, en tant que camionnettes haut de gamme et entrée de gamme, ont fait la promotion efficace des camionnettes GWM. Elles se sont classées parmi les trois premières positions des ventes de l'industrie locale pendant deux mois consécutifs, et surpassent même les ventes de certaines marques de camionnettes japonaises. La part de marché a augmenté régulièrement pour atteindre 11 %, se classant au premier rang des marques de camionnettes chinoises.

Depuis son lancement en 2019, GWM POER s'est implantée dans plus de 50 pays et régions comme l'Australie, le Chili, l'Afrique du Sud, l'Irak, l'Égypte, la Jordanie et la Russie, et la marque a récemment pénétré des marchés émergents comme le Pérou et l'Équateur. Son modèle de mondialisation évolue.

Les nouveaux modèles GWM POER dévoilés lors du salon continueront d'intégrer le marché mondial, ce qui appuiera fortement l'élan des camionnettes GWM vers les trois premières marques mondiales de camionnettes, et permettra constamment à GWM de réaliser des ventes annuelles mondiales de 4 millions d'unités d'ici 2025.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1627949/GWM.jpg

