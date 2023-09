Le salon CIFF Shanghai 2023 s'achève avec succès, affichant une augmentation de la participation mondiale

SHANGHAI, 15 septembre 2023 /CNW/ - La 52e édition du China International Furniture Fair (Shanghai) (« le salon CIFF Shanghai 2023 ») a été couronnée de succès, attirant un total de 93 474 professionnels sur quatre jours, soit une augmentation de 10,44 % par rapport à 2019.

Le salon CIFF Shanghai 2023 a méticuleusement planifié huit grands espaces d'exposition thématiques et a tenu simultanément quatre expositions secondaires : Shanghai International Furniture Machinery & Woodworking Machinery Fair, CIFF Commercial Office Space Exhibition, CIFF Trend Life Aesthetics Exhibition et CIFF Urban Outdoor Exhibition. L'événement a rassemblé 1 500 marques de l'industrie et offrait une surface d'exposition de 340 000 m2 au National Exhibition & Convention Center dans le district de Hongqiao, à Shanghai.

En collaboration avec une gamme de marques célèbres, le salon a présenté une vaste gamme de nouveaux produits exquis, établissant une nouvelle référence pour une vie à la maison magnifique grâce à ses aménagements avant-gardistes, créatifs et complets. L'exposition spéciale des pionniers professionnels a exploré les possibilités futures de la décoration intérieure, favorisant un style de vie haut de gamme, à la mode et diversifié.

Le salon a réuni des exposants nationaux et internationaux, des acheteurs professionnels et des passionnés de l'industrie. L'événement a favorisé efficacement la communication au sein de l'industrie, aidé les entreprises chinoises à pénétrer le marché international, chercher de nouvelles possibilités de développement et élargir leurs horizons à l'échelle mondiale.

L'événement de quatre jours a été l'hôte de la China Commercial Design Trend Conference du Global Furniture Industry Development Forum 2023, qui a accueilli 20 conférenciers et autres invités participant à des entretiens. Ces derniers ont fait part de leurs observations, de leurs réflexions et de leurs explorations pratiques à long terme dans leurs domaines respectifs sous des angles comme le renouveau urbain, la conception durable, le changement technologique, le mode de vie, l'intégration culturelle et le façonnage de l'espace.

Le CIFF de Shanghai évolue constamment depuis plusieurs années, se concentrant sur le marché intérieur haut de gamme et favorisant les partenariats mondiaux. Le salon met en contact efficacement les principales marques de l'industrie et les principaux canaux de distribution en Chine et à l'étranger. Le salon CIFF Shanghai se consacre à la création d'une plateforme d'exposition de classe mondiale, encourageant les interactions et les collaborations avec l'industrie mondiale et contribuant à la croissance de haute qualité de l'industrie de l'ameublement résidentiel.

