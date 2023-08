Le salon CIFF de Shanghai 2023 accueillera de nouveau des gens du monde entier en septembre

SHANGHAI, 7 août 2023 /CNW/ - La 52e édition du China International Furniture Fair (Shanghai) (« le salon CIFF de Shanghai 2023 ») aura lieu du 5 au 8 septembre au Centre de convention et d'exposition national à Shanghai. L'événement, qui s'étend sur une superficie impressionnante de 340 000 mètres carrés et compte 1 500 exposants, est prêt à accueillir une fois de plus les participants du monde entier.

Cette année, la salle du design, point fort du salon, occupera une superficie de 60 000 mètres carrés, et sera soigneusement aménagée. Elle vise à établir une nouvelle norme en matière de design d'intérieur en Chine et mettra notamment en valeur de nouveaux produits de marques de design de calibre mondial.

Par ailleurs, le salon comprendra trois pavillons mettant en valeur du mobilier rembourré haut de gamme - deux sur les canapés et un autre, écologique, sur le sommeil intelligent. Ceux-là occuperont une superficie totale de 90 000 mètres carrés et rassembleront des marques nationales et internationales de premier plan, en plus d'offrir aux visiteurs un aperçu de scénarios de vie à domicile de grande qualité.

Parallèlement à l'exposition principale, le salon CIFF Shanghai accueillera les sous-expositions CIFF WMF Machinery, CIFF Commercial Office Space, CIFF Trend Life Aesthetics et CIFF Urban Outdoor. Elles couvriront toute la chaîne de l'industrie de l'ameublement résidentiel, de l'amont à l'aval.

Avec la participation de quelque 100 000 concessionnaires et 50 000 designers, le salon CIFF Shanghai de 2023 est en passe de devenir un événement majeur dans l'industrie. Il servira de plateforme stratégique permettant aux entreprises de collaborer avec des partenaires à l'échelle nationale et mondiale. Il mettra également l'accent sur l'attraction d'acheteurs internationaux en offrant des services exclusifs visant à favoriser les collaborations d'affaires.

Depuis sa création en 1998, le CIFF a constamment mis l'accent sur les marchés de qualité, intégré les expositions et les magasins, et complété les meilleures marques de design par des marques de premier plan dans l'industrie. Aujourd'hui, il est devenu un important salon du meuble qui se tient deux fois par année à Guangzhou et à Shanghai.

Cette année, CIFF Shanghai fait un effort concerté pour établir des liens avec les acheteurs mondiaux et favoriser la coopération internationale. Grâce à l'internationalisation, à la mondialisation, à la promotion multicanal et à l'invitation, le salon vise à attirer des acheteurs professionnels du monde entier et à bâtir une plateforme internationale de coopération économique et commerciale.

Le CIFF Shanghai 2023 est un symbole de résilience et de résurgence, offrant une plateforme permettant aux acteurs de l'industrie de se reconnecter, d'échanger des idées et d'explorer les possibilités futures. Le salon accueille chaleureusement les acheteurs du monde entier et se réjouit à l'idée de faciliter une coopération commerciale fructueuse.

