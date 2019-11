Le salon chinois des technologies de pointe 2019 (CHTF2019) s'achève à Shenzhen

148 délégations de 44 pays et organisations internationales comme l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, Bahreïn, la Corée du Sud, les États-Unis le Japon et l'UE, ainsi que 33 provinces et municipalités dont Pékin, Shanghai, Guangdong, Hong Kong, Macao et Taiwan ont participé au salon. 29 universités renommées ont présenté leurs projets de de technologies de pointe.

Parallèlement à cela se sont tenus 256 forums, salons et conférences techniques de haut niveau, qui ont attiré quelque 576 000 participants. 1 253 journalistes de 306 organes de presse nationaux et étrangers ont couvert l'événement.

En plus de Huawei, ZTE, Fuji, Ping An Technology, NTT DATA, Hong Kong Telecom et d'autres grandes entreprises, de nombreuses licornes ou licornes en devenir ont été présentées sur le salon où un total de 2 077 nouveaux produits et 701 nouvelles technologies ont été dévoilés, soit 400 de plus que l'an dernier.

Par ailleurs, 60 invités de renom, notamment des prix Nobel, un lauréat du prix Turing, des universitaires et scientifiques chinois et étrangers et des économistes ont prononcé des discours. De hauts dirigeants d'IBM, Bosch, Philips, Fujitsu, Midea et Thunder ont participé à plusieurs forums et autres activités. Neuf dignitaires de niveau vice-ministériel ou supérieur venus d'Iran, de Hongrie, de Serbie, d'Irlande et des Émirats arabes unis ont assisté au salon.

Rassemblant des ressources novatrices dans la région de la Grande Baie qui englobe Guangdong, Hong Kong et Macao, le CHTF2019 a également créé une zone d'exposition Guangdong-Hong Kong-Macao pour mettre en avant de nouvelles possibilités de développement régional coordonné et aider à construire un centre d'innovation technologique plus solide dans la région.

Pour sa 21e année, le CHTF a fait preuve d'une expérience accrue dans la construction d'une plate-forme commerciale facilitant les réalisations scientifiques et technologiques. Le CHTF va continuer à travailler main dans la main avec tous les secteurs de l'industrie de technologies de pointe pour donner un nouvel élan au développement de telles technologies en Chine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1032606/Hall_1_CHTF_2019.jpg

SOURCE China Hi-Tech Fair Organizing Committee Office

