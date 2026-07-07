Le salon CBME China 2026 se tiendra du 15 au 17 juillet : c'est là que le secteur mondial de la petite enfance et de l'enfance écrit le prochain chapitre de son histoire

Le plus grand salon mondial dédié à la maternité, à la petite enfance et à l'enfance rassemble plus de 2 800 exposants, plus de 4 200 marques et 270 000 m² d'innovations avant-gardistes, plaçant ainsi les acheteurs au carrefour entre veille stratégique et excellence industrielle

SHANGHAI, 7 juillet 2026 /CNW/ - Organisé par Informa Markets, le salon CBME China 2026 se tiendra officiellement du 15 au 17 juillet au Centre national des expositions et des congrès (NECC) de Shanghai, consolidant ainsi sa position de plateforme incontournable où les tendances mondiales du secteur de la petite enfance et de l'enfance voient le jour, sont testées et commercialisées. Cette année, l'édition transforme 270 000 mètres carrés répartis dans huit halls thématiques en la vitrine la plus complète du secteur, présentant les innovations à venir et les acteurs capables de les concrétiser.

C'est ici que le marché mondial de la petite enfance et de l'enfance, évalué à 88 milliards de dollars, vient découvrir les attentes futures des consommateurs, nouer des liens avec les structures de production nécessaires pour y répondre et s'assurer les avantages concurrentiels qui caractérisent les leaders du marché.

Le moteur des tendances : là où le secteur entrevoit son avenir en premier lieu

Le salon CBME China 2026 ne se contente pas de refléter les tendances du marché : il les crée. Les acheteurs constateront la convergence entre l'évolution des comportements des consommateurs et l'innovation produit dans toutes les grandes catégories :

Mobilité et sécurité : poussettes et sièges auto -- La demande mondiale en modèles légers et compatibles avec les systèmes de voyage rencontre les châssis en fibre de carbone, les systèmes de suspension tout-terrain et les mécanismes de pliage à une main conçus pour les parents citadins qui refusent les compromis en matière de portabilité. En matière de sièges auto, la certification i-Size, la rotation à 360° et la ventilation intelligente constituent désormais des exigences de base, les exposants intégrant des systèmes de détection et un rembourrage en EPP qui transforment les équipements de sécurité en véritables assistants parentaux.

Les indispensables des soins quotidiens : alimentation, bain et hygiène -- La montée en puissance de l'alimentation de précision et des pratiques parentales axées sur la réduction des allergènes s'accompagne de chauffe-biberons intelligents, de tire-lait portables et d'innovations en matière d'alimentation anti-coliques. Dans le domaine des produits de bain et de soins, la tendance à privilégier les ingrédients naturels et les formules hypoallergéniques stimule la demande en produits de soins de la peau et de toilette doux. Le secteur des couches et des lingettes connaît une évolution rapide, grâce aux technologies intelligentes de détection de l'humidité, aux matériaux biodégradables et aux designs ultra-fins et respirants qui répondent à la fois aux exigences de performance et de développement durable.

Maison intelligente et petit électroménager -- Les petits appareils de cuisine et électroménagers ne sont plus considérés comme des produits secondaires : ils constituent désormais un secteur d'achat à part entière. Les babyphones pilotés par l'IA, les berceaux adaptatifs et les écosystèmes de chambre d'enfant intégrant l'IoT sont présentés aux côtés des outils professionnels déployables dans la zone dédiée à l'IA, où la technologie rencontre la génération de recettes.

Mode enfant -- La zone dédiée aux vêtements pour bébés répond à la demande mondiale en matière de sécurité certifiée grâce à des fournisseurs pré-sélectionnés par OEKO-TEX®, au coton biologique, aux tissus fonctionnels et aux designs unisexes qui prolongent le cycle de vie des produits. Pour les acheteurs européens et nord-américains, cela permet d'éviter des mois de vérification de la conformité.

Une capacité de production adaptée au rythme du marché

Il ne sert à rien de repérer une tendance si l'on ne dispose pas de l'infrastructure nécessaire pour en tirer parti. Le salon CBME China 2026 répond à ces deux attentes à parts égales.

La zone dédiée à la fabrication intelligente met en avant les capacités de production qui permettent à l'industrie de réaliser une optimisation des coûts de 50 à 60 % grâce à des partenariats directs avec les équipementiers (OEM) et les fabricants pour le compte de tiers (ODM). Les acheteurs ont accès à des usines intégrant le MES et l'ERP, dotées de lignes de production automatisées, d'un contrôle qualité basé sur l'intelligence artificielle et d'une traçabilité numérique. Les fournisseurs offrent une grande flexibilité pour les petites séries, un prototypage rapide et la production de multiples références, tout en disposant déjà des certifications ISO, CE, ROHS et GOTS.

La zone dédiée à l'exportation de produits regroupe des usines pré-certifiées et des best-sellers mondiaux qui ont fait leurs preuves, ce qui permet de réduire les délais habituels de sélection des fournisseurs de plusieurs mois à quelques jours. C'est là que la maturité industrielle rencontre la préparation au marché. Ainsi, les acheteurs peuvent passer de l'identification des tendances à la passation de commandes en une seule mission de recherche de sources d'approvisionnement.

À quoi les acheteurs peuvent-ils s'attendre ?

Huit salles thématiques consacrées à la découverte

Au-delà des principales catégories de produits, le salon CBME China 2026 offre aux acheteurs un accès sans précédent à des opportunités émergentes et à des innovations transcendant les catégories :

Le programme « Nouvelle star » sélectionne plus de 100 marques existant depuis moins de cinq ans, dont la maturité de fabrication et la conformité aux réglementations internationales ont été préalablement vérifiées, offrant ainsi aux acheteurs un accès en avant-première à des marques en plein essor avant même qu'elles n'atteignent les circuits de distribution grand public.

La zone « Nouveaux produits » fait office de laboratoire d'innovation du secteur, présentant des formats de vente au détail de pointe, des expériences client basées sur l'intelligence artificielle et des concepts de produits expérimentaux qui définiront l'évolution de la catégorie au cours des 3 à 5 prochaines années.

La zone dédiée à l'IA fait le lien entre technologie et commerce, en présentant des outils professionnels basés sur l'IA, des plateformes d'analyse prédictive et des solutions intégrant l'IoT qui transforment l'efficacité opérationnelle et l'engagement client.

La zone dédiée à l'IA et aux jouets IP et la zone dédiée aux jouets créatifs et aux tendances en la matière présentent des figurines sous licence, des produits dérivés d'anime, des robots éducatifs dotés d'intelligence artificielle et du matériel pédagogique certifié STEM -- le segment qui connaît la plus forte croissance sur le marché mondial du jouet. Les acheteurs découvrent des opportunités de différenciation des produits, notamment des kits d'alimentation à l'effigie de personnages, des accessoires pour poussettes sur le thème des super-héros et des textiles pour la chambre d'enfant issus de collaborations avec des musées, qui bénéficient d'un emplacement privilégié en rayon et génèrent des marges plus élevées.

La zone dédiée aux soins des personnes âgées offre une opportunité stratégique d'élargissement de gamme, avec des produits de nutrition, de soins personnels ainsi que des appareils de santé connectés qui permettent aux détaillants spécialisés dans les articles pour bébés et enfants de conquérir naturellement le marché des soins aux personnes âgées sans avoir à mettre en place de tout nouveaux réseaux de fournisseurs.

Un badge, deux événements : le salon CBME China à la rencontre du salon Licensing Expo China

Chaque badge du CBME China 2026 donne gratuitement accès au Licensing Expo China (LEC), le principal salon asiatique dédié à la propriété intellectuelle et aux licences de marques, qui rassemble plus de 1 500 détenteurs de PI issus de franchises mondiales du divertissement, de personnages d'anime, de marques sportives, de musées d'art et de PI numériques émergentes. Le LEC offre un accès direct aux ayants droit ainsi que des partenariats de marque prêts à être mis en œuvre, qui permettent de différencier les gammes de produits et de leur assurer un positionnement haut de gamme. Votre badge « CBME China » vous donne accès, sans frais supplémentaires, à tout cet écosystème d'opportunités de licence, où l'innovation produit rencontre le pouvoir de la narration.

Réseautage, connaissances et veille économique

Au-delà de l'espace d'exposition, le salon CBME China 2026 offre :

des forums sectoriels et des séminaires sur les tendances , avec la participation de leaders mondiaux du commerce de détail, d'analystes du comportement des consommateurs et d'experts par catégorie,

, avec la participation de leaders mondiaux du commerce de détail, d'analystes du comportement des consommateurs et d'experts par catégorie, des programmes de mise en relation acheteurs-fournisseurs proposant des rendez-vous programmés à l'avance en fonction des priorités d'achat,

proposant des rendez-vous programmés à l'avance en fonction des priorités d'achat, des démonstrations de produits en direct présentant des applications concrètes et une validation des performances,

présentant des applications concrètes et une validation des performances, des ateliers sur la certification et la conformité consacrés aux exigences réglementaires régionales des principaux marchés d'exportation.

Le rendez-vous du secteur

Le salon CBME China 2026 est le lieu où les fabricants présentent leurs dernières innovations, où les marques dévoilent leurs créations les plus audacieuses et où les acheteurs s'assurent de disposer des produits et des partenariats qui définiront leur positionnement concurrentiel pour les années à venir. Le secteur mondial de la petite enfance et de l'enfance ne se contente pas d'y faire des affaires : c'est là qu'il décide de ses prochaines orientations.

Au salon CBME China 2026, les nouvelles forces du secteur deviendront vos prochaines commandes.

Du 15 au 17 juillet 2026. NECC Shanghai.

La participation à cet événement est gratuite pour les personnes préinscrites. Il suffit de s'inscrire sur www.cbmexpochina.com

À propos du CBME China

Organisé par Informa Markets, le CBME China est la plateforme commerciale la plus importante et la plus influente au monde dans le domaine des produits de maternité, pour bébés et pour enfants. En tant qu'événement phare du secteur, le CBME China met en relation des acheteurs internationaux avec des fabricants, des marques et des innovateurs à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement, offrant ainsi un accès inégalé aux innovations produits, aux partenariats de fabrication, aux informations sur les marchés et aux perspectives stratégiques qui permettent de se positionner en tant que leader du secteur.

Pour toute demande de renseignements auprès des médias, demande d'interview ou demande d'accréditation de presse, veuillez contacter : [email protected]

SOURCE Informa Markets

CONTACT : Mme Stefanie Huang, [email protected]