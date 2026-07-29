Le salon Carbon Economics s'est tenu à la PHBS à Shenzhen

SHENZHEN, Chine, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Le lien entre le climat et le commerce est devenu un défi déterminant pour la région Asie-Pacifique, un sujet qui a attiré près d'une centaine d'universitaires, décideurs politiques et représentants sectoriels à la série Carbon Economics à Shenzhen le 16 juin, quelques semaines avant la réunion ministérielle de l'APEC sur la foresterie (27 et 28 juillet), où la transition écologique devrait occuper le devant de la scène.

Des participants au salon (PRNewsfoto/Peking University HSBC Business School (PHBS))

Avec pour thème « Surmonter les barrières à l'écologie : la gouvernance de l'économie du carbone et la refonte des règles du commerce international », le salon a été organisé conjointement par la Peking University HSBC Business School (PHBS) et l'Institute of Carbon Neutrality de l'Université de Peking (ICN-PKU). Les discussions ont porté sur trois défis interreliés : les mesures commerciales unilatérales liées au climat, le développement inégal du marché du carbone et le rôle émergent de l'IA dans la gouvernance du carbone -- des sujets qui laissaient également présager des thèmes clés à l'ordre du jour de l'APEC en novembre.

Lors de l'allocution d'ouverture, Piao Shilong, vice-président de la PKU et doyen de l'ICN-PKU, et Hai Wen, vice-président du conseil de la PKU et doyen fondateur de la PHBS, ont souligné l'urgence de construire un système mondial inclusif de gouvernance du carbone. Wang Pengfei, professeur émérite Boya à la PKU et doyen de la PHBS, a appelé à renforcer les mécanismes de tarification du carbone et les outils fondés sur le marché.

Thomas J. Sargent, prix Nobel d'économie en 2011 et directeur honoraire du Sargent Institute of Quantitative Economics and Finance de la PHBS, a souligné que l'incertitude devrait encourager les investissements précoces dans la R&D verte, la réduction des émissions et la conservation des forêts. Jiang Kejun, professeur et responsable du Thrust of Carbon Neutrality and Climate Change à la HKUST (Guangzhou), a identifié 2030-2035 comme une fenêtre critique pour la transition énergétique de la Chine, stimulée par la croissance rapide des énergies renouvelables et des véhicules électriques. Wu Dengsheng, professeur à l'Université de Shenzhen, a présenté une revue de la recherche sur l'économie du carbone, montrant que la Chine se classe au deuxième rang mondial dans les publications.

Deux tables rondes ont examiné la diffusion des mesures climatiques unilatérales et leurs répercussions sur l'équité commerciale mondiale, ainsi que la coopération sur le marché du carbone avec les pays du Sud. Zhang Haibin, professeur émérite Boya à la PKU et vice-doyen de l'ICN-PKU, a prononcé le mot de la fin, réaffirmant l'importance du dialogue continu entre les différentes disciplines.

Le salon a souligné que la gouvernance du carbone est de plus en plus façonnée par les règles commerciales, la technologie et la coordination internationale. Il a ouvert la voie à des échanges continus entre la PHBS et l'ICN-PKU sur la gouvernance climatique mondiale et les objectifs « double carbone » de la Chine, des thèmes qui devraient occuper une place centrale à mesure que les économies de l'APEC renforcent leur coopération climatique.

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SOURCE Peking University HSBC Business School (PHBS)

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