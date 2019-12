Le Saint-Sulpice Hôtel présente l'exposition Jean-Claude Poitras, à l'heure du soir qui penche

DES ŒUVRES PORTEUSES D'ÉMOTION, À LA BEAUTÉ INTEMPORELLE

Rappelons que le Saint-Sulpice Hôtel Montréal s'était porté acquéreur, en 2013, d'une dizaine d'œuvres signées Poitras et qu'elles font toujours partie de l'exposition permanente Jean-Claude Poitras, de corps et d'âme. Cette fois, Jean-Claude Poitras habille l'ensemble des murs de l'hôtel et du restaurant Le Sinclair. Ses sculptures lumineuses, les nymphes, et ses œuvres sur verre autoportantes défilent en vitrine, alors que ses toiles sur canevas et sur papier viennent étoffer l'élégant décor de cet hôtel de charme. Encadrex, le chef de fil de l'encadrement au Québec, est également un fier partenaire de l'exposition.