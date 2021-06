Le Saguenay se mobilise contre un rapport dévastateur pour le secteur économique

SAGUENAY, QC, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - Suite à un rapport dévastateur pour l'économie de la région du Saguenay et des régions du Québec, le groupe GNL Sag-Lac lance un appel à tous les acteurs politiques et économiques pour se mobiliser et dénoncer les conclusions du rapport de Pêches et Océans Canada rendu public hier. Le groupe avec ses 37 000 membres actifs appelle maintenant toute la région à se mobiliser pour l'avenir du Saguenay. Le groupe GNL Sag-Lac appelle particulièrement les élus de la région et des autres régions du Québec à se prononcer contre le rapport qui démontre un désintérêt complet face aux solutions innovatrices prévues par GNL Québec.

« Il en va de la survie de notre région! Si les élus et la communauté d'affaires ne se mobilisent pas et ne parlent pas d'une seule voix contre ce rapport, ça sera un précédent dangereux pour toute notre économie, » a déclaré Pierre Charbonneau, porte-parole du groupe GNL Sag-Lac. « Ce rapport sonne le glas pour tout projet d'envergure d'avenir, ainsi que pour toutes les industries déjà implantées dans les régions, notamment l'aluminium et le fer. Il envoie le message que le Saguenay est fermé pour les affaires, a ajouté M. Charbonneau. »

Malgré le nombre important de propositions d'atténuations faites par le promoteur du projet, le rapport n'en retient aucune. Le rapport est également incapable de statuer définitivement sur les impacts qu'aurait le projet et suggère simplement de changer de site.

« C'est ni plus ni moins qu'une gifle pour l'économie du Saguenay, sa population, ses travailleur.es et ses jeunes. Cette recommandation de quitter le Saguenay envoie le mauvais signal aux promoteurs, il dit simplement que le Saguenay et le Québec ne sont pas ouverts à de nouveaux projets novateurs qui peuvent aider vers la transition écologique, » a conclu M. Pierre Charbonneau.

