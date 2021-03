Le Saguenay Lac-Saint-Jean soutient massivement le projet Énergie Saguenay

SAGUENAY, QC, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - En réaction au sondage des groupes militants environnementalistes publié ce matin, les 37 000 membres du groupe GNL Sag-Lac et les 15500 signataires de la pétition, en soutien au projet de GNL Québec rappellent que le vrai sondage, c'est la volonté de population de la région. Des sondages des populations directement touchées par le projet Énergie Saguenay démontrent que le soutien monte à plus de 85%. Depuis l'annonce du projet, la population du Saguenay Lac-Saint-Jean a démontré son soutien indéfectible à un projet créateur d'emplois et prometteur pour l'avenir de l'économie locale.

« L'appui de la population locale, c'est le seul sondage qui devrait intéresser le gouvernement du Québec, l'acceptabilité sociale dans la région est claire pour ce projet, » a déclaré M. Pierre Charbonneau, porte-parole des 37 000 membres du Groupe Sag-Lac et des 15000 signataires de la pétition en réaction au sondage publié ce matin par la Coalition Fjord. « Cette acceptabilité sociale locale est d'ailleurs un critère important pris en compte par le BAPE et le gouvernement pour émettre des avis. Dans la région, l'appui au projet est clair depuis 2014, » a ajouté M. Charbonneau.

« Nous attendons maintenant que le gouvernement du Québec donne son aval et qu'on relance toute l'économie de la région et du Québec après une année des plus difficiles., » a conclu M. Pierre Charbonneau.

Le projet permettra le développement d'une nouvelle filière économique et la création d'emplois de haute technologie. À terme, ce sont 1100 emplois industriels permanents et 6000 emplois de qualité spécialisés dans la construction qui seront créés, dans une région qui en a grandement besoin. Tous les emplois, y compris ceux des métiers la construction sont importants pour la région, et méritent le respect de tous.

SOURCE Comité GNL Sag-Lac

Renseignements: Pierre Charbonneau ou Yvon Laprise, Contact : 418-376-4978 cell