Le Saguenay a besoin des projets d'envergure pour relancer son économie

SAGUENAY, QC, le 10 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le BAPE déposera aujourd'hui son rapport sur le projet Énergie Québec (gaz naturel liquéfié). Malgré les conclusions et recommandations du BAPE, une grande majorité des Saguenéens soutient le projet GNL Québec. Depuis plusieurs mois déjà, toute la population de la région s'est rangée derrière le projet, exigeant que le gouvernement du Québec donne son aval.

« Nous avons un projet audacieux et structurant pour toute la région. Il est temps que le gouvernement du Québec décide ce qui est bon pour l'avenir collectif de tous les Québécois, » a déclaré M. Pierre Charbonneau. « Le gouvernement Legault a été élu pour aider les régions à se prendre en main. Nous attendons que ce dernier donne son feu vert au projet, car les montants en jeu sont trop importants pour le Saguenay, » a renchéri M. Charbonneau.

Les 15 477 signataires de la pétition, les 37 000 membres de la page facebook GNL Sag-Lac en soutien au projet GNLQ et toute la population du Saguenay-Lac-St-Jean s'attendent à ce que la décision soit prise pour aider la région à pouvoir offrir des emplois pour garder ses familles, attirer la main-d'œuvre et relancer l'économie. « Ce projet sera le fer de lance pour la sortie de crise de la pandémie et remettre l'économie du Québec sur les rails. Après tout, les projets créateurs d'emploi, il en faut partout, pas juste à Montréal, » a conclu M. Charbonneau.

À terme, le projet permettra de créer 1100 emplois permanents et 6000 emplois temporaires de qualité dans une région qui en a grandement besoin. Tous les emplois, y compris ceux de la construction sont importants pour la région.

SOURCE Comité GNL Sag-Lac

Renseignements: Pierre Charbonneau, 418-376-4978