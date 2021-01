Le rythme des fermetures de résidences privées pour aînés (RPA) s'accélère. Il faut agir maintenant pour renverser la vapeur!

MONTRÉAL, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Constatant que le contexte de crise sanitaire exacerbe le rythme déjà soutenu de fermetures de RPA, le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) tire sur la sonnette d'alarme. La viabilité de centaines de petites résidences qui ont pignon sur rue dans les villes et villages du Québec est menacée et la vie des milliers d'aînés qui ont choisi d'y habiter risque d'être bouleversée à court ou à moyen terme.

Depuis janvier 2014, on déplore la fermeture de plus de 600 résidences pour aînés (RPA) à l'échelle de la province. Uniquement entre le 31 mai 2019 et le 3 décembre 2020, le Québec a perdu 125 RPA, soit plus de deux par semaine. Pas moins de 93 % d'entre elles comptent moins de 50 unités locatives. « C'est tout un pan du secteur des résidences privées pour aînés qui est en voie de disparaître. Faute de pouvoir trouver à se reloger dans leur communauté en raison de la fermeture de leur résidence, des aînés seront contraints de s'exiler vers les grands centres, des propriétaires se verront obligés d'abandonner leur entreprise et des employés perdront leur emploi », s'est alarmé Yves Desjardins, président-directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA).

La pandémie, facteur aggravant d'une situation déjà très fragile

Le lot de contraintes supplémentaires qu'entraîne la pandémie de COVID-19 s'ajoute au fardeau déjà préexistant des coûts de fonctionnement élevés liés aux exigences règlementaires, compromettant davantage l'équilibre précaire entre les dépenses et les revenus d'un nombre grandissant de résidences privées pour aînés. À cela s'ajoute la capacité de payer limitée d'un grand nombre d'aînés qui n'arrivent pas à assumer les coûts des soins dont ils ont besoin.

« Si rien n'est entrepris à court terme, les conséquences risquent d'être catastrophiques pour le système de santé québécois, car il ne pourra à lui seul s'acquitter de la grande responsabilité de prendre soin des aînés du Québec », a rappelé Yves Desjardins.

Depuis quelques années, le RQRA fait valoir des pistes de solution auprès des instances gouvernementales. La bonification du crédit d'impôt pour le maintien à domicile et l'application d'une méthode de fixation des loyers tenant mieux compte de la réalité des résidences pour aînés offriraient une voie pour sortir de cette impasse et permettraient de pérenniser un modèle d'habitation chaleureux, accueillant et sécuritaire pour les 140 000 aînés qui ont choisi de s'y épanouir.

À propos du Regroupement québécois de résidences pour aînés

Le RQRA est un organisme à but non lucratif qui regroupe des résidences privées pour aînés. Il rassemble 800 membres, gestionnaires et propriétaires de résidences, à la tête de près de 100 000 unités locatives dans tout le Québec. Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d'assistance et des soins à ceux qui sont en perte d'autonomie.

