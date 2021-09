Le RTL consulte la population sur sa proposition de nouveau réseau jusqu'au 30 septembre : Plus de 6 000 visites sur le site

LONGUEUIL, QC, le 17 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le site de consultation du Réseau de transport de Longueuil a compté pas moins de 6000 visites depuis sa mise en ligne début juin. La participation massive des citoyens de l'agglomération de Longueuil démontre leur intérêt pour l'utilisation du transport en commun. Les clients peuvent encore s'exprimer au sujet de cette proposition de nouveau réseau à l'arrivée du REM jusqu'au 30 septembre prochain.

Quelques statistiques éloquentes sur la plateforme électronique de consultation :

Plus de 6 200 visites depuis sa mise en ligne en juin 2021;

Plus de 4 000 documents et cartes y ont déjà été téléchargés;

Près de 700 contributions et commentaires y ont été émis.

Il est toujours possible de s'exprimer en tout temps sur la plateforme, jusqu'au 30 septembre à l'adresse www.consultationrtl.ca. Par la suite, le site Internet demeurera accessible pour y consulter la documentation et l'information sur la proposition.

De plus, deux séances de consultation publique se sont tenues en mode virtuel les 8 et 9 septembre. Ce sont plus d'une centaine de participants qui ont pu y découvrir la proposition de nouveau réseau et en discuter directement avec des représentants du RTL, secteur par secteur. En petits groupes, les participants ont eu l'occasion de s'exprimer sur les différentes propositions faites par le RTL et de poser toutes leurs questions.

« Ces consultations permettent de mesurer l'appui et l'enthousiasme de la population envers le réseau proposé et d'identifier des améliorations, afin qu'il réponde aux préoccupations et aux priorités de la clientèle du RTL. La participation active des citoyens démontre la pertinence de cet exercice. Les échanges tenus lors des consultations publiques ont été fructueux et nous invitons la population de l'agglomération à continuer de s'exprimer sur la proposition jusqu'au 30 septembre », a indiqué Jonathan Tabarah, président du conseil d'administration du RTL.

Au terme de cette étape de consultation, le RTL peaufinera les scénarios présentés avant de dévoiler son nouveau réseau grâce aux commentaires reçus. Les améliorations seront implantées graduellement, à partir de 2022, avec l'objectif d'offrir un service efficace et flexible, tout en priorisant une intégration réussie du REM sur la Rive-Sud.

À propos du Réseau de transport de Longueuil

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) est le principal acteur de la mobilité des personnes sur le territoire des cinq villes de l'agglomération de Longueuil. Troisième société de transport en importance au Québec, le RTL comprend un réseau de 793 kilomètres. Avec près de 1200 employés, le RTL est un employeur important et participe ainsi à la vitalité économique de la région. Le RTL apparaît pour une deuxième année consécutive en 2020 au palmarès des meilleurs employeurs du magazine Forbes. Ouvert sur son milieu, il fait partie intégrante de la vie des personnes et de la communauté en apportant des solutions efficaces, novatrices et adaptées aux besoins évolutifs de la clientèle. Le RTL place ainsi l'amélioration de la qualité de vie des citoyens au cœur de son engagement.

