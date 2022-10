Le RTC dévoile son premier autobus électrique de Nova Bus

MONTRÉAL, le 25 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Au congrès annuel et salon du transport collectif de l'Association canadienne du transport urbain (ACTU), la présidente du Réseau de transport de la Capitale (RTC), Maude Mercier Larouche accompagnée du président de Nova Bus, Martin Larose, a dévoilé l'autobus LFSe+, le modèle 100 % électrique à grande autonomie de Nova Bus, qui arrivera au RTC dès cet automne.

Martin Larose, président, Nova Bus; Maude Mercier Larouche, présidente, RTC; Alain Mercier, directeur général, RTC; Christos Kritsidimas, chef des affaires juridiques, réglementaires, publiques et communications externes, Nova Bus. (Groupe CNW/Nova Bus) Réseau de transport de la Capitale (RTC) (Groupe CNW/Nova Bus)

Juste avant de prendre la route pour la ville de Québec, l'autobus s'arrêtera à la Société de transport de Montréal (STM), qui profitera également du passage du véhicule de transport urbain dans la métropole pour effectuer des tests avec des équipements de recharge, en collaboration avec le RTC et Nova Bus.

En février dernier, Le RTC avait annoncé l'octroi d'un contrat à Hitachi Energy pour l'acquisition d'équipements de recharge. Cette composante du projet d'essai visant l'électrification du parc d'autobus arrivera également dans les prochaines semaines au RTC.

Comme il s'agit d'une nouvelle technologie, le RTC réalisera des tests afin de valider la compatibilité et la performance des équipements de recharge avec plusieurs modèles d'autobus électriques disponibles sur le marché. Ces essais, qui seront réalisés en collaboration avec Hitachi et d'autres sociétés de transport, fourniront des informations pertinentes sur l'intégration des technologies et orienteront de futurs appels d'offres.

Rappelons que le RTC est la première société de transport québécoise à accueillir des autobus LFSe+. Au total, trois de ces autobus feront partie du projet d'essai d'une durée de trois ans. La première phase commencera dès le début de 2023 sans clients à bord, suivie de deux années de mise en service avec clients. Cette étape d'essai permettra à tous les intervenants d'expérimenter activement ces nouvelles composantes et de planifier adéquatement les prochaines étapes, dont la modification des infrastructures, l'implantation de solutions technologiques et la formation des employés.

Citations

« Alors que les sociétés de transport canadiennes sont réunies à Montréal aujourd'hui, je suis heureuse de dévoiler le premier autobus électrique à intégrer le parc du RTC. Cette étape marque un jalon important dans notre programme d'électrification, qui est rigoureusement planifié afin de déployer stratégiquement l'importante transition qui s'amorce. Au final, l'électrification sera bénéfique pour tous puisque les autobus électriques seront plus écologiques et plus silencieux », a souligné Maude Mercier Larouche, présidente du RTC.

« Cette première livraison au Québec de nos autobus 100 % électriques à grande autonomie est une étape clé pour Nova Bus », a déclaré Martin Larose, président de Nova Bus. « Nous sommes toujours très fiers de voir nos autobus rouler dans la Ville de Québec, mais nous sommes d'autant plus enthousiastes de contribuer à cette importante transition vers l'électrification qui s'amorce dans la province. »

