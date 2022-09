Le rapport présente un plan à long terme, qui vise à créer des répercussions positives et durables

TORONTO, le 1er sept. 2022 /CNW/ - Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) a publié aujourd'hui son rapport annuel sur l'investissement responsable et les changements climatiques. Le rapport donne un aperçu des activités relatives à l'investissement responsable et à la gouvernance d'entreprise, tout en précisant comment le RREO tient à faire le maximum pour avoir, grâce à son capital, une incidence réelle tout en obtenant un rendement intéressant pour ses placements afin de tenir la promesse que nous avons faite à nos participants à l'égard du versement des rentes.

« Nous traversons une période de changements géopolitiques, environnementaux et sociaux rapides, alors que les attentes des parties prenantes à l'égard des sociétés sont plus élevées que jamais. Dans ce contexte, il est plus qu'important d'investir de façon responsable et avec un objectif clair, a déclaré Ziad Hindo, chef des placements. Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ont toujours été des facteurs importants dont nous avons tenu compte dans l'évaluation des placements potentiels. Nous cherchons de plus en plus à utiliser notre capital et notre expertise pour créer un effet positif et durable. En mettant l'accent sur des placements qui nous permettront de nous démarquer à l'échelle mondiale, nous croyons que cela se traduira par de meilleurs rendements ajustés au risque à long terme. »

Dans son rapport, le RREO présente une vue d'ensemble de sa stratégie en matière de climat à plusieurs volets, qui comprend aider les sociétés de son portefeuille à réduire leurs émissions, investir dans des actifs verts, épauler les grands émetteurs dans la décarbonisation, émettre des obligations vertes, saisir et atténuer les risques physiques et de transition, et établir des partenariats pour amplifier ses efforts.

Les points saillants clés de la mise en œuvre de la stratégie du RREO en matière de climat mentionnés dans le rapport incluent une mise à jour sur la façon dont il a investi ou engagé plus de 5 G$ dans des actifs verts ou de transition en 2021, des données sur sa progression vers ses cibles audacieuses provisoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre à zéro en diminuant l'intensité des émissions de son portefeuille de 32 % en 2021 par rapport à son niveau de référence de 2019, et sa récente intention d'investir de façon sélective quelque 5 G$ dans des entreprises à fortes émissions de carbone (placements appelés High Carbon Transmission) dans le but de les aider à décarboniser plus rapidement.

« Notre stratégie en matière de climat repose sur l'obtention de répercussions réelles. Nous reconnaissons l'urgence croissante de lutter contre les changements climatiques et avons établi une stratégie à plusieurs volets pour réduire les émissions dans nos placements et soutenir la transition vers un avenir de carboneutralité », a déclaré Jo Taylor, président et chef de la direction. « En plus de notre vaste stratégie en matière de climat, nous prévoyons allouer quelque 5 G$ aux placements High Carbon Transitions et nous comptons utiliser ce capital pour accroître notre influence auprès d'entreprises à fortes émissions de carbone, tout en dégageant de bons rendements pour nos participants.

Parmi les autres points saillants du rapport de cette année, on trouve :

Plus de détails sur les progrès relatifs aux cibles provisoires de réduction de l'intensité des émissions.

La façon dont le RREO a exercé son influence sur les conseils d'administration de sociétés fermées pour atteindre son objectif de représentation féminine de plus de 30 % au sein de ces conseils, ce qu'il a réussi à accomplir un an plus tôt que prévu.

L'approche qui a permis au RREO d'utiliser sa voix pour inciter le changement, en votant sur quelque 300 propositions des actionnaires relatives aux enjeux environnementaux, sociaux ou à la gouvernance.

Les mesures que le RREO prend aujourd'hui le placent en bonne position pour continuer d'assurer la sécurité financière de la retraite pour ses participants tout en façonnant un avenir meilleur pour nous tous. Nous avons hâte de prendre connaissance de ses progrès vers un avenir plus durable et plus équitable.

À propos du RREO

Le Conseil du régime de retraite de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est un investisseur mondial ayant un actif net de 242,5 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2022. Il investit dans plus de 50 pays dans un vaste éventail d'actifs, qui comprend des titres de sociétés ouvertes et fermées, des titres à revenu fixe, des titres de créance, des marchandises, des ressources naturelles, des infrastructures, des biens immobiliers et des actions de croissance, afin d'offrir un revenu de retraite à 333 000 participants actifs et retraités.

Avec des bureaux à Hong Kong, à Londres, à San Francisco, à Singapour et à Toronto, il peut compter sur plus de 350 professionnels en placement qui apportent une expertise approfondie dans les secteurs allant de l'agriculture à l'intelligence artificielle. Son régime de retraite à prestations définies est pleinement capitalisé et a réalisé un taux de rendement net total annuel de 9,6 % depuis sa création en 1990. Le RREO n'investit pas seulement pour obtenir un rendement, il cherche aussi à façonner un meilleur avenir pour les enseignantes et les enseignants qu'il sert, les entreprises qu'il soutient et le monde dans lequel nous vivons. Pour en savoir plus, visitez otpp.com et suivez-nous sur Twitter @OtppInfo .

