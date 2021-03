« Notre portefeuille s'est avéré très résilient en cette année de turbulences. Malgré les difficultés découlant de la pandémie mondiale et la volatilité du secteur des placements, nous avons obtenu de solides résultats financiers et offert un service de qualité à nos participants, a déclaré Jo Taylor , président et chef de la direction. Notre capacité à relever les nombreux défis de 2020 reposait sur les compétences et la souplesse de notre équipe, ainsi que sur sa capacité à s'appliquer à la tâche, ce qui est de bon augure pour l'avenir malgré l'incertitude continue des marchés. »

Au 1er janvier 2021, le régime était entièrement capitalisé pour une huitième année consécutive, affichant un excédent préliminaire de 8,5 G$ selon des hypothèses prudentes, avec une protection intégrale contre l'inflation accordée pour toutes les rentes. Le ratio de capitalisation du régime était de 103 %.

Au 31 décembre 2020, le RREO affichait un taux de rendement net total annualisé de 9,6 % depuis sa création. Le rendement net sur une période de cinq ans et de dix ans s'élevait à 7,0 % et à 9,3 %, respectivement.

« La pandémie a mis en lumière l'importance d'une solide diversification du portefeuille dans différents actifs, différentes régions et différents secteurs d'activité, a déclaré Ziad Hindo , chef des placements. Nos excellents résultats sont attribuables à notre forte exposition aux titres à revenu fixe et au rendement exceptionnel de nos catégories d'actifs liées aux actions de sociétés ouvertes et fermées. »

Composition détaillée de l'actif





2020

2019

Placements

nets réels

à la juste

valeur

(G$ CA) Composition

de l'actif

% Placements

nets réels

à la juste

valeur

(G$ CA) Composition

de l'actif

% Actions







Cotées en bourse 42,4 19 35,8 18 Hors bourse 41,8 19 39,3 19

84,2 38 75,1 37 Titres à revenu fixe







Obligations 17,2 8 72,7 36 Titres à taux réels 17,4 8 20,4 10

34,6 16 93,1 46 Placements sensibles à l'inflation







Marchandises 17,7 8 17,6 9 Ressources naturelles 7,4 4 8,2 4 Protection contre l'inflation 11,5 5 10,3 5

36,6 17 36,1 18 Actifs réels







Biens immobiliers 25,2 12 28,7 14 Infrastructures 17,8 8 17,0 8 Titres à taux réels 1,9 1 -- --

44,9 21 45,7 22 Innovation 3,5 2 -- -- Titres de créance 18,0 8 16,3 8 Stratégies de rendement absolu 13,6 6 16,5 8 Superposition 0,8 -- 0,3 -- Titres du marché monétaire (18,3) (8) (79,1) (39) Placements, montant net1 217,9 $ 100 % 204,0 $ 100 %



1 Montant net des placements, qui comprend les placements moins les passifs liés aux placements au 31 décembre 2020. Les états consolidés de la situation financière excluent tous les autres actifs et passifs.

Le rendement total de la caisse en monnaie locale a été de 9,4 %. Le RREO investit dans une douzaine de monnaies mondiales et dans plus de 50 pays, mais déclare son actif et son passif en dollars canadiens.

« Je tiens à remercier personnellement toute l'équipe du RREO pour son travail acharné en 2020. Je suis très fier de ce que nous avons réalisé et de la façon dont nous avons su traverser la pandémie tout en menant à bien nos principales activités de placement et de service aux participants. Alors que nous portons notre regard vers le reste de 2021, nous demeurons déterminés à répondre aux besoins de nos participants et à continuer de viser l'excellence en matière de placement tout en ayant une incidence positive et durable sur le monde », a conclu M. Taylor.

Avec un actif net sous gestion de 221,2 G$ (tous les chiffres sont en date du 31 décembre 2020), le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (le « RREO ») est le plus important administrateur de régime de retraite s'adressant à une seule profession au Canada. Il détient un portefeuille d'actifs mondiaux et diversifiés, dont environ 80 % sont gérés à l'interne, et a réalisé un taux de rendement net total annuel de 9,6 % depuis sa création en 1990. Le RREO est un organisme indépendant dont le siège social est situé à Toronto. Ses bureaux de Hong Kong et de Singapour couvrent la région Asie-Pacifique, tandis que son bureau de Londres couvre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Le régime de retraite à prestations déterminées, qui est entièrement capitalisé, investit l'actif de la caisse et administre les rentes des 331 000 enseignants actifs et retraités de la province de l'Ontario. Pour en savoir plus, visitez otpp.com/fr et suivez-nous sur Twitter ( @OtppInfo ).

