La diversification du portefeuille, la gestion active et l'agilité de ses investissements ont permis à la caisse de composer avec une inflation élevée et des marchés difficiles

Points saillants du rapport semestriel 2022 :

Rendement net de l'ensemble de la caisse sur six mois et un an de 1,2 % et 8,3 %

Rendement net total de la caisse annualisé de 9,0 % sur 10 ans et de 9,6 % depuis la création du régime

Les répondants du régime ont déposé auprès des autorités de réglementation une évaluation selon laquelle le régime est entièrement capitalisé

Réaliser avec succès des placements mondiaux de grande qualité dans différentes catégories d'actifs malgré un environnement de placement difficile

TORONTO, le 15 août 2022 /CNW/ - Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) a annoncé aujourd'hui un rendement net total de la caisse de 1,2 % pour le semestre clos le 30 juin 2022, tandis que le rendement net total de la caisse sur 12 mois était de 8,3 %. L'actif net a atteint 242,5 milliards de dollars.

« En cette période difficile pour les marchés mondiaux et avec les taux d'inflation les plus élevés que nous ayons connus depuis des décennies, nous avons réussi à obtenir des rendements positifs pour nos participants et nous nous rapprochons constamment de notre but, soit de détenir des actifs nets d'une valeur de 300 G$ d'ici 2030 », a déclaré Jo Taylor, président et chef de la direction. « Ces résultats montrent que la diversification, la gestion active et une approche de placement agile nous permettent d'obtenir un rendement dans un large éventail d'environnements de placement et nous placent en bonne position pour nous imposer malgré le contexte probablement difficile des prochaines années. »

Entre sa création en 1990 et le 30 juin 2022, le RREO a connu un taux de rendement net total annualisé de 9,6 %. Le rendement net annualisé sur une période de cinq ans et de dix ans s'élevait à 7,9 % et à 9,0 %, respectivement.

Rendement des placements

Période (au 30 juin 2022) Six mois Un an Cinq ans Dix ans Depuis la création Rendement net total de la caisse 1,2 % 8,3 % 7,9 % 9,0 % 9,6 %

« Notre portefeuille diversifié a fait ses preuves et a produit les rendements positifs escomptés, malgré un contexte fortement inflationniste qui a entraîné des pertes dans la plupart des principaux indices boursiers et obligataires. Nos actifs - les actifs sensibles à l'inflation, les actifs d'infrastructures et les actifs fondés sur des stratégies de rendement absolu - nous ont procuré des rendements positifs, qui ont été partiellement annulés par des pertes liées aux actions de sociétés ouvertes, au capital de risque et aux actions de croissance, de même qu'aux titres de créance », a ajouté Ziad Hindo, chef des placements. « La caisse a profité des efforts que nous avons déployés au cours des 12 derniers mois pour faire orienter la répartition de l'actif vers les placements qui affichent un bon rendement malgré l'inflation, en particulier pour les marchandises et les infrastructures. »

Composition détaillée de l'actif



Au 30 juin 2022 Au 31 décembre 2021 Catégorie d'actifs G$ % G$ % Actions







Titres de sociétés ouvertes 20,5 9 % 27,2 11 % Titres de sociétés fermées 55,3 23 % 55,1 23 %

75,8 32 % 82,3 34 % Titres à revenu fixe







Obligations 43,6 18 % 33,3 14 % Titres à taux réels 9,8 4 % 11,9 5 %

53,4 22 % 45,2 19 % Placements sensibles à l'inflation







Marchandises 27,9 12 % 26,5 11 % Ressources naturelles 9,8 4 % 9,4 4 % Protection contre l'inflation 12,4 5 % 12,1 5 %

50,1 21 % 48,0 20 % Actifs réels







Biens immobiliers 28,6 12 % 26,3 11 % Infrastructures 30,6 13 % 26,1 11 %

59,2 25 % 52,4 22 % Innovation 8,2 3 % 7,1 3 % Titres de créance 24,9 10 % 24,3 10 % Stratégies de rendement absolu 17,7 7 % 14,9 6 % Superposition[1] 0,0 0 % (0,5) 0 % Capitalisation des placements[2] (49,3) (20 %) (34,7) (14 %) Placements nets[3] 240,0 100 % 239,0 100 %













État de la capitalisation

Au 1er janvier 2022, le régime était entièrement capitalisé et affichait un excédent de 17,2 G$, ce qui témoigne de sa santé financière et de sa viabilité à long terme. Les répondants du régime, soit la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et le gouvernement de l'Ontario, ont déposé l'évaluation du 1er janvier 2022 auprès des autorités de réglementation.

Faits saillants des transactions

Le RREO gère environ 80 % des actifs à l'interne et se concentre sur le déploiement des capitaux dans le cadre de stratégies de gestion active. Au cours du premier semestre de 2022, la caisse a continué de diversifier ses placements à l'échelle mondiale. Voici les faits saillants de cette période :

Actions

Nous avons investi dans Orva , une plateforme de commerce électronique offrants des services complets qui se spécialise dans la vente de chaussures, de vêtements, d'accessoires et d'articles pour la maison de marques populaires grand public;

, une plateforme de commerce électronique offrants des services complets qui se spécialise dans la vente de chaussures, de vêtements, d'accessoires et d'articles pour la maison de marques populaires grand public; Nous avons réalisé un investissement subséquent dans Princeton Digital Group , un important exploitant de centre de données pan-asiatique qui compte 20 centres de données répartis dans cinq pays;

, un important exploitant de centre de données pan-asiatique qui compte 20 centres de données répartis dans cinq pays; Nous avons mené à bien une extension de série C de 250 millions d'euros pour Trade Republic , la plus importante plateforme d'épargne d' Europe ;

, la plus importante plateforme d'épargne d' ; Nous avons fait un investissement important dans VerSe Innovation, la plateforme de contenu en langues locales axée sur l'intelligence artificielle la plus importante et qui connaît la croissance la plus rapide en Inde;

Infrastructures et ressources naturelles

Nous avons formé une coentreprise avec Corio Generation pour développer 14 projets d'éolienne en mer ayant une capacité allant jusqu'à 9 GW. Le RREO investira jusqu'à un milliard de dollars américains en capital de développement;

pour développer 14 projets d'éolienne en mer ayant une capacité allant jusqu'à 9 GW. Le RREO investira jusqu'à un milliard de dollars américains en capital de développement; Nous avons fourni du financement à la plateforme ACES Delta de Haddington Ventures LLC pour le financement de la création de la plus importante plateforme d'hydrogène vert au monde;

pour le financement de la création de la plus importante plateforme d'hydrogène vert au monde; Nous avons investi jusqu'à 175 millions de dollars américains dans la plateforme routière de KKR en Inde, dont le portefeuille compte 12 actifs routiers, y compris Highway Concessions One;

en Inde, dont le portefeuille compte 12 actifs routiers, y compris Highway Concessions One; Nous nous sommes associés à Sprott pour acquérir un emprunt convertible lié aux redevances de 225 millions de dollars américains, émis par KSM Mining ULC , une filiale en propriété exclusive de Seabridge Gold. Le projet de KSM est mené dans le nord de la Colombie-Britannique;

, une filiale en propriété exclusive de Seabridge Gold. Le projet de KSM est mené dans le nord de la Colombie-Britannique; Nous avons fait l'acquisition d'une participation dans Puget Holdings, la société mère de Puget Sound Energy, la plus grande et la plus ancienne compagnie d'électricité et de gaz naturel de l'État de Washington ;

Biens immobiliers

Nous avons formé une coentreprise à parts égales avec Thomas White Oxford Ltd et le promoteur Stanhope PLC afin d'offrir Oxford North , un nouveau secteur d'innovation mondial à l'Université d'Oxford. La coentreprise investira près de 700 millions de livres sterling dans l'acquisition de 939 000 pieds carrés de laboratoires et d'espaces de travail afin de réaliser des découvertes qui rehausseront la qualité de vie;

, un nouveau secteur d'innovation mondial à l'Université d'Oxford. La coentreprise investira près de 700 millions de livres sterling dans l'acquisition de 939 000 pieds carrés de laboratoires et d'espaces de travail afin de réaliser des découvertes qui rehausseront la qualité de vie; Nous avons acquis deux immeubles logistiques européens d'une superficie totale de 1,1 million de pieds carrés, pour un total combiné de 250 millions d'euros. Ces propriétés sont les premières acquisitions dans le cadre d'une coentreprise formée avec Boreal IM;

d'une superficie totale de 1,1 million de pieds carrés, pour un total combiné de 250 millions d'euros. Ces propriétés sont les premières acquisitions dans le cadre d'une coentreprise formée avec Boreal IM; Avec son partenaire Stanhope , nous avons conclu une entente visant l'acquisition du 70 Gracechurch Street, un immeuble de bureaux de premier ordre situé à Londres;

Croissance audacieuse RREO

Nous avons dirigé une ronde de financement de 183 millions d'euros pour Alan , une société européenne de premier plan spécialisée dans les soins de santé numériques;

, une société européenne de premier plan spécialisée dans les soins de santé numériques; Nous avons dirigé une ronde de financement de série C de 120 millions de dollars américains pour Evolved By Nature , qui utilise la protéine de soie naturelle pour éliminer la dépendance aux produits pétrochimiques dans les secteurs des soins personnels, du cuir, du vêtement et autres;

, qui utilise la protéine de soie naturelle pour éliminer la dépendance aux produits pétrochimiques dans les secteurs des soins personnels, du cuir, du vêtement et autres; Nous avons participé à une ronde de financement de série B de 75 millions de dollars américains pour Ledger , une entreprise en démarrage d'InsurTech;

, une entreprise en démarrage d'InsurTech; Nous avons dirigé une ronde de financement de 210 millions de livres sterling pour Lendable , une plateforme de financement des consommateurs de premier plan qui applique l'intelligence artificielle et l'automatisation pour faciliter la souscription;

, une plateforme de financement des consommateurs de premier plan qui applique l'intelligence artificielle et l'automatisation pour faciliter la souscription; Nous avons dirigé une ronde de financement de série D de 220 millions de dollars américains pour Taxfix, la plus importante application fiscale mobile d' Europe .

À propos du RREO

Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est un investisseur mondial dont l'actif net élevait à 242,5 milliards de dollars au 30 juin 2022. Nous investissons dans plus de 50 pays, dans un large éventail d'actifs, y compris des titres de sociétés ouvertes et fermées, des titres à revenu fixe, des titres de créance, des marchandises, des ressources naturelles, des infrastructures, des biens immobiliers et une croissance du capital de risque afin de procurer un revenu de retraite aux 333 000 participants actifs et retraités.

Avec des bureaux à Hong Kong, à Londres, à San Francisco, à Singapour et à Toronto, nous pouvons compter sur plus de 350 professionnels en placement qui apportent une expertise approfondie dans les secteurs allant de l'agriculture à l'intelligence artificielle. Notre régime de retraite à prestations définies est pleinement capitalisé et a réalisé un taux de rendement net total annuel de 9,6 % depuis sa création en 1990. Au RREO, nous n'investissons pas seulement pour obtenir un rendement, nous voulons aussi façonner un meilleur avenir pour les enseignantes et les enseignants que nous servons, les entreprises que nous soutenons et le monde dans lequel nous vivons. Pour en savoir plus, visitez otpp.com et suivez-nous sur Twitter @OtppInfo.

1 Comprend des stratégies de gestion du risque de change pour l'ensemble de la caisse. 2 Comprend les titres de créance à terme, les conventions de rachat d'obligations, le capital implicite tiré de produits dérivés, le financement non garanti et les réserves de liquidité. 3 Comprend les placements moins les éléments de passif liés aux placements. L'actif net total de 242,5 G$ au 30 juin 2022 (31 décembre 2021 : 241,6 G$) comprend la valeur nette des placements et la valeur nette d'autres éléments d'actif et de passif de 2,5 G$ (31 décembre 2021 : 2,6 G$).

SOURCE Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

Renseignements: Dan Madge, Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, Téléphone : 1 416 419-1437, Courriel : [email protected]