M. Deacon œuvrait auparavant auprès de la Financière Manuvie, où il était contrôleur, Fonctions communes, et chef comptable, Monde. À ce titre, il était responsable de la communication de l'information financière externe à l'échelle mondiale, des politiques comptables, des services partagés liés à la comptabilité, de la communication de l'information au conseil d'administration et aux actionnaires et de la transformation de la finance à l'échelle mondiale. Il assumait également la supervision financière du portefeuille de placements stratégiques et du portefeuille de placements du fonds général de Manuvie. Auparavant, il a été chef des finances du secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde auprès de Manuvie et a occupé d'autres postes de cadre supérieur dans les secteurs des finances, de la gestion du risque, de la stratégie et de l'exploitation. Avant de se joindre à Manuvie, M. Deacon a été administrateur chez PwC LLP au sein du groupe Marchés des capitaux mondiaux à Toronto et à Londres.

À titre de directeur financier, M. Deacon dirigera l'organisation financière mondiale du RREO et sera responsable de la communication financière et de gestion, de la fiscalité, de l'évaluation, de l'analyse des risques et de l'évaluation des modèles, des opérations financières, de la diligence raisonnable et des services-conseils, ainsi que des initiatives liées au financement stratégique.

M. Deacon possède les titres de comptable professionnel agréé en Ontario et de Certified Public Accountant aux États-Unis. Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université Queen's.

Au sujet du RREO

Avec un actif net sous gestion de 204,7 G$ CA (tous les chiffres sont en date du 30 juin 2020, à moins d'indication contraire), le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (le « RREO ») est le plus important administrateur de régime de retraite s'adressant à une seule profession au Canada. Il détient un portefeuille d'actifs mondiaux et diversifiés, dont environ 80 % sont gérés à l'interne, et a réalisé un taux de rendement net total annuel de 9,5 % depuis sa création en 1990. Le RREO est un organisme indépendant dont le siège social est situé à Toronto. Ses bureaux de Hong Kong et de Singapour couvrent la région Asie-Pacifique, tandis que son bureau de Londres couvre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Le régime de retraite à prestations déterminées, qui est entièrement capitalisé au 1er janvier 2020, investit l'actif de la caisse et administre les rentes des 329 000 enseignants actifs et retraités de la province de l'Ontario. Pour en savoir plus, visitez otpp.com ou suivez-nous sur Twitter (@OtppInfo).

SOURCE Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

Renseignements: Média : Dan Madge, +1 416 730-6451, [email protected]

Liens connexes

www.otpp.com